Un transformador pondrá fin a 20 años de luz de obra en parte de Almendricos de Lorca

Inma Ruiz Domingo, 25 de mayo 2025, 07:50

Medio centenar de familias de la zona de ensanche de Almendricos llevan desde 2004 con un precario sistema de luz de obra en sus casas, que les obliga a renovar los contratos temporales cada dos años para no quedarse sin suministro eléctrico. La causa es la falta de potencia eléctrica suficiente en la zona para abastecer las viviendas, un problema que afecta a la vida cotidiana de estas familias y que ha condicionado la expansión de la localidad, que tiene 1.600 vecinos. «Aquí nadie se quiere hacer una casa hasta que no se solucione el problema de la luz», confiesa uno de los afectados, que no quiere que se desvele su nombre, hastiado tras 20 años de promesas políticas incumplidas.

Algunos han tirado la toalla. «La gente no está dispuesta a tener luz de obra, por lo que han optado por irse a vivir a poblaciones cercanas como Puerto Lumbreras y Pulpí», lamenta el vecino.

Ahora, una inversión municipal de 153.000 euros permitirá que las casas, todas de primera residencia, tengan luz definitiva y los vecinos normalicen sus contratos con la compañía eléctrica. El concejal de Pedanías, Ángel Meca, explicó que con ese dinero se instalará el transformador en una parcela próxima al antiguo colegio y se realizarán las acometidas necesarias para la línea de baja tensión. El proyecto ya ha salido a contratación y confió en que este verano estén adjudicados los trabajos para poder dar servicio antes de que finalice el año. Garantizó que este transformador de 630 KVA (kilovoltios-amperio) tendrá potencia suficiente para abastecer las viviendas que se construyan a partir de ahora.

Meca lamentó que esta situación se haya prolongado durante tantos años. Recordó que se cerró un acuerdo con Iberdrola en 2019, durante el anterior mandato del PP, y se realizó una inversión de 83.000 euros, pero faltó la instalación del transformador. Ahora era un empeño del alcalde, Fulgencio Gil, resolver el problema, remarcó el edil. Se reservó una partida del préstamo para inversiones contraído en octubre de 2024 para este fin y se retomaron las negociaciones con la empresa. «La tramitación administrativa ha sido muy compleja», dice el concejal, quien agradeció, no obstante, la predisposición de Iberdrola.

Pendientes de la carretera

«Ahora parece que es verdad, pero es que nos han dicho tantas veces que van a poner el transformador que cuesta creerlo», reconoció el presidente de la asociación de vecinos, Juan Antonio Ruiz, quien reclama también el arreglo de la carretera que une Almendricos con La Campana. Esta tiene cinco kilómetros, está repleta de curvas, es muy estrecha y carece de quitamiedos en los puntos más peligrosos. El portavoz confiesa la decepción vecinal porque no ven que el Ayuntamiento de Lorca tenga intención de arreglar a corto plazo esta vía de titularidad municipal. Recordó que representantes de todos los partidos «se dieron la mano» en un acto de protesta vecinal en enero de 2023 para realizar las obras ese mismo año, pero desde entonces no ha habido avances. «Hemos bajado las expectativas, nos conformamos con que arreglen el tramo más peligroso, no pedimos una autopista», dice Ruiz, quien anunció que están dispuestos a manifestarse de nuevo para lograrlo.

Meca confirmó que el proyecto para la remodelación del tramo que demandan los vecinos está redactado y tiene un presupuesto de 830.000 euros. Asegura que es una prioridad para el equipo de gobierno y que se quiere incluir en un préstamo que tiene previsto contraer el Ayuntamiento para inversiones, el cual abordaría también el arreglo de los caminos de Villaespesa y Malvaloca y la antigua carretera de Águilas.

