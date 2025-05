Tímido resultado de las medidas de impulso al comercio del casco antiguo de Lorca

Subirse al carro del programa de ayudas para la reactivación económica del casco antiguo ha sido la «excusa perfecta» para que Juan Manzanares se haya ... decidido a realizar una reforma integral de su negocio. Pertenece a la tercera generación de una familia de joyeros, asentada desde hace décadas en uno de los edificios más identificables de la calle Corredera, que mantendrá su esencia.

La renovación exprés del negocio -que realizarán en tan solo cinco semanas para no prolongar el cierre- incluye desde la fontanería hasta el mobiliario, la iluminación y la ampliación del local con la incorporación a la tienda de la primera planta del inmueble. Recibió la máxima cantidad que concede el programa promovido por la Comunidad Autónoma a través del Instituto de Fomento (Info), 30.000 euros, aunque la inversión ha sido muy superior. Con este esfuerzo económico «queremos hacer de tractor para que se regenere esta zona, que está un poco abandonada y debería ser la mejor de Lorca», reconoce en declaraciones a LA VERDAD.

Los datos Tres convocatorias Desde 2023 se han aprobado tres líneas de ayudas dotadas con 350.000 euros, 500.000 y 200.000 euros.

Expedientes aprobados El Info ha estimado 42 proyectos y ha dejado fuera otros 43.

Beneficiarios Establecimientos comerciales, de hostelería, restauración, ocio y otros servicios abiertos al público.

La asesoría de Juan Manuel Pérez, en el bajo de una casa antigua de la plaza de España, está irreconocible desde la reforma. Solo se han conservado los muros de carga y la puerta principal y se han resuelto los problemas de humedades. Además, se ha mejorado el aislamiento, la eficiencia energética y la accesibilidad. «La imagen del negocio es muy importante y hemos notado el cambio a la hora de hacer nuevos clientes», dijo convencido.

Este asesor no solo se ha beneficiado de las ayudas, sino que ha tramitado otras de clientes de las que cuatro han sido aprobadas. Las tres convocatorias realizadas hasta el momento por el Info «han sido muy bien recibida y hay muchos negocios que optarían a ellas si hubiera nuevas líneas». Considera que «son imprescindibles para que la gente no se vaya a otras zonas» y que se deberían orientar también «a la rehabilitación de vivienda, no solo al aspecto empresarial, para que la recuperación del casco antiguo no se quede coja».

Locales cerrados

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, recuerda que desde que se puso en marcha este programa de ayudas en 2023 se han impulsado 42 proyectos empresariales con 1.050.000 euros en ayudas directas. Estos han generado una inversión comprometida de más de 1,8 millones de euros en actuaciones de apertura, remodelación y modernización de establecimientos comerciales, hosteleros, de ocio y servicios «en la zona más emblemática y degradada» de la ciudad, subraya.

Según Jódar, «el impacto y la consecución del objetivo es claro y tenemos que conseguir una cuarta línea». Opina que «mientras existan proyectos y locales cerrados hay que incentivar su activación» conforme a lo establecido en el Plan Director para la recuperación del casco histórico de Lorca, que motiva la declaración del proyecto como de Interés Estratégico Regional. Jódar considera «esencial» que la Comunidad siga teniendo en su punto de mira este programa para «consolidar los avances alcanzados» y «proyectar el casco histórico como un espacio urbano dinámico», generar empleo y fijar población.

Ampliar Los socios Antonio Martínez y Juan Manuel Pérez en su local remodelado.

Mientras se intenta insuflar vida al casco antiguo sigue la fuga de comercios a otras zonas más céntricas, como la que tiene planeada Mösha, una tienda de ropa que después de dos años en la Corredera se trasladará en junio a la calle Cristal. «Es una pena, pero necesitamos que haya más movimiento y más negocios alrededor y ahora la Corredera no está en su mejor momento, por la tarde no entra nadie» a comprar, lamenta María José García, una de las empleadas. Francisco Montoya, un histórico comerciante de esta calle, habla de «apagón silencioso», por las luces que deja de haber encendidas en los locales que deciden no volver a subir la persiana y que están dejando a oscuras el casco viejo. Los carteles de 'se alquila' son numerosos, y algunos llevan mensajes dulcificados como el que se sitúa en el escaparate de un antiguo banco: '¿Buscas visibilidad y un toque histórico? Alquila este amplio bajo en la vibrante calle Corredera'.

El presidente de la Asociación Comercial Lorca Centro Histórico, Diego Re, aboga por el impulso a la vivienda, que también comienza a dar sus primeros pasos con algunas promociones públicas y privadas. «Necesitamos vecinos, aquí tiene que vivir gente», zanja.