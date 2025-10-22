El Tenorio del Paso Azul de Lorca cumple su décimo aniversario Se representará el día 31 en distintos escenarios del conjunto monumental de San Francisco

El Paso Azul de Lorca celebra este año el décimo aniversario de la obra teatral 'La noche del Tenorio', para conmemorar la festividad de Todos los Santos. Cerca de medio centenar de actores de la compañía de teatro 'Las Caretas' recrearán en la noche de difuntos, el 31 de octubre, el drama amoroso entre don Juan Tenorio, don Luis Mejía y doña Inés de Ulloa, en una adaptación de la obra de José Zorrilla realizada por el escritor lorquino y articulista de LA VERDAD, Pepe Pérez-Muelas.

Durante 45 minutos, los asistentes se transportarán hasta el Siglo de Oro en una producción que destaca por su dinamismo y los cambios de escenario. La obra se divide en cuatro actos que se desarrollarán en el claustro del Museo Azul de la Semana Santa (Mass), el patio donde se encuentra la gruta de la Virgen de Lourdes y la iglesia de San Francisco.

Las entradas para asistir a la representación ya están a la venta en el Mass al precio de 10 euros. Los pases comenzarán a las 20 horas y se repetirán cada hora.

El presidente del Paso Azul, Miguel Ángel Peña, agradeció el «inmenso trabajo» que durante los últimos meses ha realizado el numeroso grupo de azules que conforman la compañía bajo la dirección y producción de Moncha Molina y Juanjo García Mínguez. También agradeció a Francisco Javier Martínez el diseño del cartel del décimo aniversario.

Animó a lorquinos y visitantes a disfrutar de esta actividad con la que la hermandad contribuye a la dinamización cultural de la ciudad en la noche de los difuntos.

El concejal de Cultura, Santiago Parra, confirmó que la representación «se ha convertido en una auténtica tradición que refuerza de manera significativa la programación municipal» por la festividad de Todos los Santos.