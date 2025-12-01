La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El teniente general, junto al alcalde, concejales y otros mandos del Ejército, durante su visita al Ayuntamiento. Ayto. Lorca

El teniente general José Manuel Esperanza, propone la celebración de una jura de bandera civil en Lorca

Realiza la propuesta durante una visita al Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde

Inma Ruiz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:46

El teniente general José Manuel de la Esperanza, jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) con sede en Granada, realizó este lunes una visita institucional al Ayuntamiento de Lorca, donde fue recibido por el alcalde, Fulgencio Gil.

Según fuentes municipales, de la Esperanza, que asumió su cargo en noviembre de 2022, cuenta con una amplia trayectoria al servicio del Ejército, ha participado en misiones internacionales en Bosnia y Kosovo y desempeñado diversos puestos en el gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército, el gabinete técnico del Ministerio de Defensa y el Cuarto Militar de la Casa del Rey.

En la actualidad, su labor se centra en el apoyo a la preparación del Ejército en ámbitos como la enseñanza, instrucción, adiestramiento, evaluación operativa, investigación, doctrina, organización y materiales.

Durante la visita ha propuesto al alcalde la la posible celebración de una jura de bandera civil para el próximo año.

Se da la circunstancia de que el Pleno municipal aprobó la pasada semana, a iniciativa de Vox, una moción para reconocer y poner en valor el legado militar e histórico del Regimiento Mallorca 13, en el 30 aniversario de su disolución.

Entre los contenidos del acuerdo figura rendir homenaje a los antiguos soldados y mandos del Regimiento mediante un acto de jura de bandera el 12 de octubre de 2026, en coordinación con el Ministerio de Defensa.

También solicitar que dicho acto esté presidido por la bandera original del Mallorca 13 para permitir que quienes sirvieron en la unidad revivan el juramento que realizaron en su juventud.

