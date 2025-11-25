Los tenderos de la plaza de La Hortaliza de Lorca duplican sus ventas en la nueva ubicación Adjudican por 145.000 euros el derribo de las viejas casetas y la creación de un bulevar peatonal en el antiguo mercado de abastos

Inma Ruiz Martes, 25 de noviembre 2025, 23:36

«No me imaginaba que la gente iba a responder así de bien, aquí todo es mejor». Lo dice a LA VERDAD Salvi Sánchez, que regenta la carnicería de la plaza de La Hortaliza, en el barrio de San Cristóbal. Desde que el mercado se trasladó a la nueva ubicación en la glorieta Cristo de la Sangre el pasado mayo, las ventas de la mayoría de los placeros se han duplicado. «Tenemos clientela nueva, muchos de fuera del barrio que vienen sobre todo los fines de semana. Quien prueba repite por la calidad» de los productos, dice convencida. Las garitas tienen mayor espacio, están mejor acondicionadas, son más accesibles y la exposición del género es más atractiva para el público.

«Vendo ahora casi el doble que antes», corrobora también María de las Huertas Mateo, que está al frente de la floristería del mercado. En la antigua plaza tenía todo el género en el exterior del puesto por la falta de sitio pero ahora puede hacer los arreglos florales con comodidad y atender a los clientes dentro del establecimiento. «Hemos ganado también con la carga y descarga, es mucho más fácil y cómodo» por la parte posterior del edificio, señala.

El Ayuntamiento ya ha adjudicado a la empresa Pavimentos Asfálticos Lario por importe de 145.000 euros las obras de demolición de las garitas de la antigua plaza de abastos, que se sitúa a pocos metros de la nueva, y la construcción de un bulevar peatonal. Las obras serán financiadas con fondos propios municipales. La concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina, confirmó a LA VERDAD que los derribos se realizarán antes de la Navidad, para no obstaculizar las ventas en el mercado, y que los trabajos, con un plazo de ejecución de cuatro meses, estarán finalizados antes de Semana Santa. Contemplan la restitución de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado público más eficiente con 11 luminarias.

El objetivo de la actuación es mejorar la conexión de la calle Eulogio Periago y la plaza Cristo de la Sangre con el atrio de la iglesia de San Cristóbal y con las calles adyacentes. También se prevé a corto plazo la construcción de un nuevo centro de salud en el mismo entorno y se establecerá un itinerario preferente peatonal para el acceso a estos servicios. El espacio del bulevar será compartido con una vía de tráfico de baja intensidad a través de la calle Portijico.

El diseño del proyecto se ha consensuado con el Paso Encarnado para ajustarse a sus necesidades. No se podrán plantar árboles de gran porte y el mobiliario urbano y las farolas que se instalen dejarán un espacio central suficiente para facilitar el lucimiento de los tronos en sus salidas procesionales en la Semana Santa.

