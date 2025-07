Temporada alta en las pedanías del norte de Lorca

Inma Ruiz Domingo, 27 de julio 2025, 10:35 Comenta Compartir

«No estamos acostumbrados a ver a tanta gente, menudo ambientazo tenemos este verano. Más que nunca», dice a LA VERDAD Cati Romera, que regenta ... una tienda de comestibles en la pedanía de Coy, donde la playa fluvial que se nutre de agua del manantial es el principal atractivo. Ha tenido que contratar a dos dependientas para atender a los bañistas que vienen a pasar el día y abre el comercio de lunes a domingo. «La gente va con sus pareos por la calle, me ilusiona ver el pueblo así, porque en invierno no hay ni un alma», reconoce. La pedanía, de 500 habitantes, supera ampliamente el millar en verano, con vecinos que tienen su segunda residencia en Coy y otros que alquilan las casas rurales o las pocas viviendas que están deshabitadas durante el resto del año, de las que ahora no hay ninguna libre. En los últimos años se han vendido y rehabilitado una decena de viviendas, afirman los vecinos.

Cati abre la puerta de su obrador para que los clientes vean cómo elabora los embutidos caseros, que se han convertido en otro atractivo turístico más. «No paramos, vendo las morcillas de cebolla recién salidas de la caldera, yo no sé cuantas fotos me han podido hacer preparando los embutidos», asegura. Vicente Romera, dueño del bar Los Gemelos, lamenta que ese ambiente rejuvenecido se produzca solo en verano. «Ahora vemos las calles llenas de vida, hay más de cien niños y adolescentes, pero en invierno solo se ven octogenarios. El colegio está cerrando aulas por falta de alumnos». Escasean las viviendas en venta, y muchos optan por comprar y rehabilitar las casas para pasar fines de semana y vacaciones Coy acaba de incorporar como recurso turístico el antiguo lavadero público 'La Pará', que es visitable tras las obras de rehabilitación que han llevado a cabo alumnos de un programa de empleo. También han realizado tareas de mantenimiento en las zonas de descanso, puentes y sombrillas de la playa fluvial que estaban más deterioradas. El cine de verano es un aliciente más, con el ciclo 'Cine+Co.pe' que oferta la Concejalía de Cultura. Llegará a Coy en agosto y este mes de julio ya lo han disfrutado los vecinos de otras pedanías del norte, como Avilés, Zarzadilla de Totana y Las Terreras. El pueblo de Doña Inés pasa de 85 habitantes en invierno a 250 en verano. «No hay casas libres, las que había a la venta ya las han comprado», confirma el presidente de la asociación de vecinos, José Antonio Baraza. Muchos de los veraneantes son descendientes de vecinos que emigraron a Francia y siguen volviendo al pueblo en vacaciones para visitar a la familia. Pasan el día en el río en Bullas o Moratalla y en la playa de Coy, o hacen las rutas de senderismo de Los Caminos del Sol. Por la noche llenan los bares del pueblo, en los que no cabe un alfiler a la hora de la cena. «Lo mejor es la temperatura, aquí hay que dormir tapado con una colcha y el mejor aire acondicionado es la ventana abierta», afirma Baraza. En Zarcilla de Ramos la piscina municipal colgó en varias ocasiones el cartel de 'aforo completo' el pasado verano, un recurso del que también dispone la pedanía de La Parroquia. «Es uno de los mayores alicientes, sobre todo para gente que viene de fuera», dice la presidenta de la asociación de vecinos, Juana Mellinas. También el entorno natural del río Luchena, donde muchos visitantes acuden a realizar rutas de senderismo y a darse un baño. Los vecinos de La Parroquia disfrutarán por primera vez de la noche de Perseidas el 11 de agosto, organizada por la Concejalía de Turismo para «dinamizar las pedanías y promover el turismo de interior», dijo el edil Santiago Parra. Ya se pueden comprar las entradas, anuncia Mellinas, que confía en que el próximo año también puedan disponer del cine de verano. Más vigilancia policial El aumento de la población en las pedanías hace que también se incremente la presencia policial, confirma el concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas. Hay una dotación específica de cinco agentes y un subinspector que patrullan en las zonas rurales, que se verá incrementada con otros cinco con los nuevos agentes que acaba de incorporar la Policía Local. «Tenemos en cuenta que se incrementa la población y hay más servicios, como la playa fluvial y las piscinas, que también se vigilan de noche para evitar intrusiones», remarca. Las fiestas patronales se multiplican en verano en distintas pedanías donde se destinan efectivos para redoblar la seguridad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Lorca