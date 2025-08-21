Sustituirán la antigua Plaza de las Hortalizas en Lorca en octubre Tras su demolición, se construirá un bulevar que aportará vida al barrio de San Cristóbal con arbolado y mobiliario urbano

El barrio de San Cristóbal, en Lorca, se encuentra inmerso en una estrategia de renovación y revitalización. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, quien ha asegurado que esta zona se beneficiará de «una transformación integral como nunca antes se había visto».

En concreto, próximamente el barrio dispondrá de nuevos espacios verdes, viales para la optimización de la conectividad y la permeabilidad, y mayor oferta de vivienda. Para ello, una de las actuaciones que se acometerá será la demolición de la conocida como 'Plaza de las Hortalizas', que se encuentra entre la calle Portijico, Presbítero José Macho y el atrio de la iglesia de San Cristóbal.

Con el anuncio de la expropiación de cuatro parcelas a lo largo del verano, el alcalde ha asegurado que esta siguiente actuación «apuesta por la regeneración del entorno urbano y la creación de nuevas zonas verdes que mejorarán la calidad de vida de todos los vecinos, respondiendo a una demanda histórica». Asimismo, ha recordado las actuaciones en el Calvario Viejo y en la calle de Los Arcos en el mes de mayo «gracias a una inversión municipal de 300.000 euros». Anteriores a estas, tuvieron lugar actuaciones sobre el atrio de la iglesia, así como la reactivación de la UA23, «incluyendo viviendas, nuevos viales y arbolado». También la rehabilitación del campo de fútbol 'Alfonso Embarre'.

Gil no se ha olvidado de mencionar la recientemente estrenada 'Plaza de Abastos', reafirmando «el compromiso del equipo de Gobierno con los vecinos del barrio de San Cristóbal, y con todos los lorquinos».

El nuevo bulevar se realizará sobre una superficie aproximada de 650 metros cuadrados. El proyecto contempla la renovación de todos los servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y red de riego, dejando la infraestructura prevista para el soterramiento de las líneas de baja tensión y telecomunicaciones. La demolición de la antigua plaza y todos sus pavimentos llegará hasta la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de la calle Presbítero José Macho y Portijico, «dejando todo en plataforma única para mejorar la accesibilidad», ha anunciado el alcalde.

Asimismo, ha añadido que «en las zonas de tráfico rodado, el pavimento se realizará con aglomerado impreso, igual a las que se está haciendo en la Zona de Bajas Emisiones y donde la prioridad peatonal será la protagonista». En la zona de la plaza, ha aclarado, el pavimento será de piedra natural con adoquín de granito de 4 centímetros, combinado en varios formatos y colores, como gris, negro y rosa porriño, tonos similares a las calles aledañas. Se colocarán tres jardineras de hormigón visto y cinco maceteros móviles que se vestirán de distinto arbolado, plantas tapizantes y flores de temporada.

Al hilo, Gil ha contado que se renovará el alumbrado público con la colocación de siete luminarias tipo led, similares a las existentes en la calle Eulogio Periago y Plaza Santísimo Cristo de la Sangre. También se colocará mobiliario urbano como papeleras y bolardos, que impedirán que los vehículos accedan a la zona.

El proyecto se encuentra en fase de licitación, previendo el inicio de la obra en la primera semana de octubre con un plazo de ejecución de 4 meses. El coste de la misma será de 152.286 euros, financiados por fondos propios del Ayuntamiento de Lorca.

