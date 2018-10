La suspensión de los embargos no logra acabar con el encierro de los afectados por las ayudas Patricio Valverde, Gloria Martín y Fulgencio Gil, durante la reunión con los damnificados de las ayudas, ayer mañana. / paco Alonso / AGM No se dan por satisfechos con la retirada de los 159 expedientes del terremoto en vías de apremio y piden todos los acuerdos por escrito PILAR WALS Viernes, 26 octubre 2018, 09:04

No hay tregua y no la habrá hasta que todos los acuerdos se rubriquen. Así de tajantes se mostraron ayer los afectados por las ayudas del terremoto que continuarán así con su encierro en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento. Ayer mañana más de un centenar de ellos mantuvieron un encuentro con el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, y el consejero de Fomento, Patricio Valverde. Lo hicieron en presencia de los ediles de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín y Pedro Sosa, que han permanecido junto a los damnificados desde el comienzo de su 'lucha'.

El consejero les anunció que se habían paralizado las órdenes de embargo sobre 36 damnificados y otras 159 que se encontraban en vía de apremio. Incluso les mostró la orden que habían cursado a la Agencia Tributaria Regional paralizando el asunto. Sin embargo, los afectados optaron por continuar con su encierro hasta que todos los acuerdos a los que llegaron se rubriquen en un protocolo que podría firmarse en los primeros días de la próxima semana. Ese protocolo marcará un horizonte temporal concreto que tendrá como fin el cierre de los expedientes.

Valverde se comprometió a que en el plazo de un año todos los expedientes hayan sido resueltos, aunque poco después fue más lejos y anunció que su intención es hacerlo antes del próximo mayo. De resolver la casuística de los expedientes se encargará, decidieron todos, una comisión que se reunirá en la ciudad y que incluso oirá a los damnificados para que estos de propia voz puedan explicar detalles sobre la situación en que se encuentran. En esa mesa también se discutirá sobre la posibilidad de que muchos de los casos hayan prescrito. «Se estudiará uno a uno o por tipologías», apuntó el consejero de Fomento.

El consejero de Fomento se compromete a resolver todo antes de mayo

El alcalde se mostró satisfecho por que el proceso haya sufrido un importante cambio que pueda llevar al cierre de todos los expedientes aún pendientes. «Creo que el proceso ahora va bien. Agradecer la reacción rápida, porque se estaban dando situaciones dramáticas como la de los tres embargos que se han sucedido. Era urgente poner el tablacho y cerrar este drama», señaló.

Los damnificados aún se muestran escépticos y decidieron continuar con su encierro mientras no se firme el protocolo con el calendario de actuaciones. «Lo que no han hecho en siete años y medio no lo pueden hacer en dos días», afirmó una de las afectadas, Paqui Marín, quien añadió que «vamos a seguir aquí, un mes, dos, tres... hasta que veamos soluciones». Los afectados continuarán encerrados las 24 horas en la Sala de Cabildos, donde esperan pasar todo el fin de semana.