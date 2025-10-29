El sorteo de la Bonoloto lleva hasta Lorca más de 80.000 euros La combinación ganadora de este miércoles 30 de octubre ha sido para los números 7, 8, 17, 23, 28 y 38

LA VERDAD Lorca Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:56

La suerte alcanzó este miércoles a la Ciudad del Sol. Hasta allí viajaron nada menos que 83.651 euros en forma de premio gracias a un boleto ganador de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) del sorteo de la Bonoloto. El número premiado se vendió en la administración de lotería situada en la calle Corredera de Lorca.

La combinación ganadora correspondió a los números 7, 8, 17, 23, 28 y 38. El complementario fue a parar al 32 mientras que el reintegro fue para el 8.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, hubo un acertante de Primera Categoría, esto es, seis aciertos, que se llevó 1.969.523 euros hasta Málaga. Además del caso de Lorca, se vendió otro boleto premiado de Segunda Categoría en Madrid.

Con este son ya cuatro los premios que ha repartido el sorteo de la Bonoloto en la Región de Murcia en estos últimos dos meses. El pasado día 10 de septiembre cayó otro premio de Segunda Categoría en la pedanía murciana de Santa Cruz, donde fueron a parar 92.491 euros. El día 5 de septiembre cayeron dos premios de Segunda Categoría en San Javier, que repartieron más 800.000 euros entre los dos acertantes. Tres días antes un acertante de Segunda Categoría se llevó en Mula 44.474 euros.

¿Cómo cobrar el premio?

El ganador de este premio tendrá que acudir a alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE a partir del día después del sorteo, puesto que la cuantía es superior a 2.000 euros. Si el premio fuera menor de esta cantidad se podría cobrar en cualquiera de los puntos de venta de lotería.

Hay que tener en cuenta que los premios tienen fecha de caducidad. Pasados los tres meses desde el día posterior no se podrá recoger el dinero. Esto se aplica a todos los sorteos que ofrece Loterías y Apuestas del Estado como la Primitiva, la Lotería Nacional, o el Euromillones.

Temas

Lorca

Bonoloto