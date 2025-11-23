La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos en la entrada del local incendiado. CEIS

Sofocan un incendio en un kebab de Lorca

La cocina del local, situado en la avenida Jerónimo Santa Fe, fue la zona más afectada por las llamas; no hubo heridos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:35

A las 16:37 horas de este domingo, el Centro de Coordinación y Emergencias 112 en la Región de Murcia recibió varias llamadas alertando de un incendio en Lorca.

El suceso se originó en el interior de un restaurante Kebab, situado en la avenida Jerónimo Santa Fe, afectando concretamente a la zona de la cocina. Aunque la rápida intervención evitó que las llamas se extendieran a la totalidad del local, la gran cantidad de humo generado obligó a los bomberos a realizar tareas de ventilación exhaustiva tanto en el establecimiento como en la escalera del edificio de viviendas donde se encuentra ubicado.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y agentes de la Policía Local de Lorca.

Afortunadamente, no se registraron víctimas como consecuencia de este incendio.

