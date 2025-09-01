La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El antiguo Centro Comarcal de Salud de Lorca, este agosto. RAMÓN MULA

Los socialistas de Lorca reclaman la rehabilitación del antiguo Centro Comarcal de Salud

El PSOE denuncia que la Comunidad lleva dos años sin acometer las obras de recuperación del inmueble

Gloria Piñero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:20

Hace cuatro años que el antiguo Centro Comarcal de Salud en Lorca cerró sus puertas, y a día de hoy aún no se adivina su futuro. La concejala socialista en el Ayuntamiento Irene Jódar denuncia que «se sigue sin hacer absolutamente nada respecto a este inmueble».

El centro, ubicado en la calle Abad de los Arcos, en pleno casco histórico, es propiedad de la Comunidad Autónoma y fue desalojado en junio de 2021, al haberse detectado graves daños estructurales. Casi dos años más tarde, en marzo de 2023, el Ayuntamiento de Lorca concedió a la Comunidad licencia de obras para construir un muro de pilotes necesario para la contención de tierras en la zona trasera del patio del inmueble, actuación que todavía no se ha efectuado. Jódar advierte de que en el mismo patio interior del edificio hay un muro de contención en situación de peligro. «El muro sujeta la ladera de la calle anexa, y en previsión de fuertes lluvias puede provocar desprendimientos. Los vecinos de la calle Barandillas y otras calles colindantes viven en riesgo si no se actúa de inmediato», añade

«Llevamos dos años en los que han incluido cero euros en los presupuestos regionales para la recuperación de este inmueble, en una muestra más de la nula apuesta por el casco histórico de Lorca», lamenta Irene Jódar. Lo único que se sabe respecto al posible desenlace, según Jódar, «es que el Partido Popular pretende derribar el edificio».

«No hicieron nada»

El gobierno municipal responde que «durante sus cuatro años de mandato el PSOE no hizo nada». El deterioro y agrietamiento del muro de contención data del año 2020, aseguran desde el actual Consistorio. «Ya disponían de documentación donde se aludía a un posible deterioro y riesgo. Deberían explicar qué se hizo con ella y qué medidas se adoptaron entonces», añaden. El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, ya explicó a LA VERDAD que la decisión final sobre la posible rehabilitación o demolición corresponde a la oficina técnica de Patrimonio.

