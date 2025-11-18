El SMS incorpora esta semana nueve profesionales al hospital Rafael Méndez de Lorca Son cinco enfermeros y cuatro técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, que se suman a los diez que se incorporaron en abril

Inma Ruiz Martes, 18 de noviembre 2025, 13:29 | Actualizado 13:35h.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aprobado la creación de nueve plazas profesionales en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, de las que cinco corresponden a enfermería y cuatro a técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). La gerente, Isabel Ayala, señaló que estas nuevas plazas adicionales «refuerzan nuestro compromiso con la calidad asistencial del hospital de Lorca y de todo el Área III». Los puestos se cubrirán esta semana, precisó Ayala, que añadió que se suman a las diez plazas que se crearon en abril.

Añadió que, además de dotar de más personal con estas incorporaciones, la Consejería de Salud y el SMS trabajan para seguir incentivando a aquellos facultativos que deciden permanecer en el hospital Rafael Méndez y en los centros de Atención Primaria del resto del área, que abarca los municipios de Águilas, Aledo, Lorca, Totana y Puerto Lumbreras. Ayala recordó que todas las plazas de facultativo del Área III tienen reconocida la categoría de 'difícil cobertura', que ofrece incentivos económicos y profesionales.

Mejoras continuas

Subrayó que en los últimos cinco años, la plantilla ha sumado más de 540 profesionales y en la actualidad la componen 2.493 trabajadores, casi un 28% más. El hospital cuenta con 1.854 empleados, 393 más que hace cinco años. En Atención Primaria hay un total de 639 profesionales, con un crecimiento del 31%.

La gerente del SMS recordó que el Consejo de Gobierno aprobó hace varios meses la inversión de más de 750.000 euros para la creación de la nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en el hospital de Lorca, una obra que se enmarca en las inversiones que se están llevando a cabo en distintas anualidades para seguir modernizando y adaptando las instalaciones a las necesidades sanitarias de los próximos años, y que suman más de 16 millones de euros.