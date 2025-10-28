Seis personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca El fuego devora un almacén de manipulado de brócoli en el polígono industrial Saprelorca, en el que trabajaba medio centenar de mujeres cuando se iniciaron las llamas

Los bomberos trabajan en la extinción del incendio en un almacén de brócoli en el polígono Saprelorca.

Inma Ruiz Martes, 28 de octubre 2025

Un almacén de manipulación de brócoli fue pasto de las llamas este martes en el polígono industrial Sarprelorca, el más grande de los del municipio de Lorca. Según informaron a LA VERDAD fuentes del 112, el incendio se originó en un grupo electrógeno y el aviso se recibió a las 11.16 horas.

En el momento del suceso se encontraban en el interior de la nave medio centenar de mujeres trabajando, ya que esta es una de las épocas más fuertes en la producción y envasado de esta hortaliza, confirmó a este diario uno de los propietarios de la empresa.

Un total de seis personas fueron atendidas por los servicios de emergencias : una mujer de 51 años, afectada por crisis de ansiedad, y cinco varones de 29, 32, 33, 54 y 58 años de edad, afectados por el humo. Todos han sido trasladados al hospital Rafael Méndez de Lorca.

Labores de extinción del incendio, que se ha propagado a la nave contigua, dedicada a las instalaciones industriales.

En este momento, se encuentran trabajando en la extinción de las llamas cerca de 20 personas, entre bomberos procedentes de los parques de Lorca, Alhama-Totana y Molina de Segura, personal de apoyo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), y efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil municipal.

Tanto en el interior como en el exterior de la nave se acumulan centenares de palés y cajas de plástico y de cartón, altamente combustibles y el fuego ha levantado una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros a la redonda. Posteriormente las llamas se propagaron a las instalaciones de una empresa contigua, dedicada a las instalaciones industriales.