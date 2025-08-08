Un servicio gratuito ayudará a los solicitantes de las becas MEC en Lorca Expertos darán atención personalizada para poder acceder a la segunda fase de la convocatoria

Gloria Piñero Viernes, 8 de agosto 2025, 16:16 Comenta Compartir

Aquellos estudiantes de Lorca que lo necesiten, podrán solicitar asistencia gratuita de cara a las resoluciones de las becas y ayudas para estudiantes gestionadas por el Gobierno de España. Lo anunció este viernes el edil de Talento Joven en el Ayuntamiento, Antonio David Sánchez.

Desde la concejalía, se ofrecerá orientación y acompañamiento con tal de poder resolver incidencias, realizar alegaciones o gestionar cualquier otro trámite relacionado a estas ayudas. Según Sánchez «es durante el mes de agosto cuando se están recibiendo las notificaciones relativas a la primera fase de resolución de las solicitudes, en la que se valora si se cumplen los requisitos económicos establecidos en la convocatoria».

El servicio está dirigido tanto a jóvenes como a sus familias, y tiene como objetivo «facilitar el acceso a estas ayudas al estudio, evitando que cuestiones administrativas se conviertan en un obstáculo para quienes tienen derecho a ellas», apuntó Sánchez. «Es una iniciativa necesaria para que ninguna familia que reúna los requisitos se quede sin su beca, posibilitando así la igualdad de oportunidades», añadió.

En él, se incluye a los estudiantes que estén matriculados en bachillerato, formación profesional, idiomas en escuelas oficiales, modalidad a distancia inclusive, enseñanzas deportivas, estudios religiosos superiores, estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores de Grado o Máster. Deberán haber solicitado previamente la beca y ayuda al estudio convocada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el próximo curso.

Los interesados podrán acudir durante todo el mes a los dos centros juveniles pertenecientes a la Concejalía de Talento Joven y puntos de información y asesoramiento personalizado: el Centro Juvenil M13, ubicado en el Campus Universitario de Lorca, y el Informajoven CDL, situado en la calle Alameda de Cervantes.

El servicio de atención en esta materia se realizará en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, y contará con personal especializado para atender consultas, revisar documentación y ayudar en la tramitación online.

Para más información o para resolver dudas específicas, el concejal concretó que «se puede contactar directamente con la Concejalía de Talento Joven a través de los teléfonos 968 44 46 43 y 968 47 75 66, que ofrecerán una atención directa y adaptada a cada caso».

Sánchez animó a todos los estudiantes «a revisar detenidamente las notificaciones recibidas y a aprovechar este servicio gratuito de apoyo». Asimismo, aclaró que, una vez recibida la notificación favorable de cumplimiento de los requisitos económicos, se abrirá una segunda fase de la convocatoria. «Esta fase tendrá lugar del 8 al 25 de septiembre, y permitirá acreditar los requisitos académicos definitivos y completar el proceso de solicitud». «Es fundamental estar atento a los plazos y a la información recibida por parte del Ministerio de Educación a través de la Sede Electrónica, ya que cualquier omisión puede suponer la denegación de la ayuda», concluyó.

Temas

Lorca

Educación