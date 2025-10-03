Seis fachadas históricas de Lorca pierden la catalogación para impulsar la reedificación en solares del casco antiguo Se ubican en las calles de Los Tintes, Cava, Leonés, Abad de los Arcos, Santiago y Martín Piñero

Una de las fachadas que ha sido descatalogada, en la calle Tintes, esquina con Puerta de San Ginés.

Inma Ruiz Viernes, 3 de octubre 2025, 14:10

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma ha dejado sin efecto la declaración como bien catalogado por su relevancia cultural de seis inmuebles demolidos a causa del terremoto en los que únicamente permanece la fachada. Lo anunció este viernes el alcalde, Fulgencio Gil, que manifestó que cada una de las fachadas 'apeadas' han sido revisadas por técnicos de Planeamiento y Gestión de Urbanismo del Ayuntamiento y de la Dirección General de Patrimonio Cultural con la intención de consensuar las actuaciones a llevar a cabo, para catalogar esas fachadas conforme a su valor histórico, arquitectónico o ambiental. «Queda demostrado que a día de hoy no tienen un grado de protección adecuado a su valor artístico histórico», confirmó.

Añadió que estos restos de construcciones «han perdido por completo su interés arquitectónico, histórico, artístico y arqueológico, como consecuencia de las demoliciones accidentales acometidas tras declaraciones de ruina inminente dictadas por los graves daños ocasionados por los terremotos de 2011». Añadió que «la perspectiva urbana protegida en el conjunto histórico de Lorca va a ser respetada en la recuperación, procurando la visualización del paisaje urbano en conjunto».

Esta decisión «deja abierta la puerta» al Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Lorca, Peprich, que estaba pendiente de esta resolución. Este procedimiento va a permitir dar solución a una situación que, en la actualidad, transcurridos catorce años del terremoto, «era distorsionante en el contexto del conjunto histórico, dada la inviabilidad técnica para la reconstrucción de los inmuebles manteniendo las fachadas».

Los inmuebles se sitúan en las calles de los Tintes, esquina con Puerta de San Ginés; Cava; Leonés; Abad de los Arcos; Santiago y Martín Piñero. El primero está situado en un lugar estratégico, junto al antiguo convento de la Merced y el porche de San Antonio y, según el alcalde, era de especial relevancia solucionar la situación de este inmueble que es el primero que ven los turistas cuando llegan a la ciudad, por situarse junto al centro de visitantes.

El solar de la calle Leonés fue adquirido por la empresa municipal Suelo y Vivienda de Lorca (Suvilor) para la construcción de 11 viviendas de alquiler asequible para jóvenes y estaba pendiente de la descatalogación de la fachada para poder iniciar las obras.

Recordó que la recuperación del casco ha dado un importante avance con la reconstrucción forzosa de otra veintena de solares. Los propietarios están siendo citados para impulsar su reconstrucción y realizan los trámites necesarios para levantar nuevas viviendas en solares situados entre Santo Domingo y la calle Nogalte.

