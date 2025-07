Segundo día de protesta de vecinos de San Pedro en Lorca por el corte de la luz que tenían enganchada de forma ilegal

Inma Ruiz Viernes, 18 de julio 2025, 14:07 Comenta Compartir

Vecinos del barrio lorquino de San Pedro llevan tres días sin luz en sus casas después de que la empresa suministradora interrumpiera el servicio a 21 viviendas que estaban enganchadas a la red de forma ilegal. Ayer se concentraron en el Ayuntamiento para solicitar la mediación del alcalde, Fulgencio Gil, y hoy han reanudado las protestas porque no pueden hacer frente a los costes de la instalación y piden que la Administración local les ayude.

«No tenemos la documentación que nos piden en Iberdrola, la gente no tiene recursos, la comida de los frigoríficos se ha echado a perder, la situación es muy mala», dijo Pedro Moreno indignado. Aseguró que los afectados no pueden costear la instalación, la compañía «ha cortado los cables a ras de la pared, hay que hacer una obra que tenemos que pagar para que nos devuelvan la luz pero la gente no puede».

Advirtió de la precaria situación de los vecinos en pleno verano, muchos de ellos mayores, y aseguró que tampoco se ha solucionado el problema para los electrodependientes que viven conectados a aparatos de respiración asistida.

«He tirado toda la comida que me dieron en Cáritas y ahora no tenemos ni para comer», lamentó Juani Hernández, otra de las afectadas. Mostró el escrito que les han facilitado en la oficina de atención al cliente de la compañía con los requisitos para darse de alta en el servicio y «nos piden el boletín, eso no lo tenemos», dijo desesperada.

El alcalde reiteró que sigue a disposición de los vecinos y que el Ayuntamiento ya medió ayer con Iberdrola para que los afectados puedan regularizar su situación lo antes posible. Remarcó que el Ayuntamiento es ajeno a la situación de suministro eléctrico a las viviendas, «solo podemos mediar», afirmó, y volvió a aconsejarles que formalicen sus contratos como el resto de ciudadanos.

Lorca