Salen a exposición pública dos nuevos proyectos de plantas de biogás en Lorca, de los que solo uno será viable

El Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó este jueves el anuncio de información pública y la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de dos planta de producción de biometano, uno en la pedanía de Torrealvilla, y otro en el núcleo rural de Hinojar.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, María Hernández, dijo que la empresa promotora del primero de ellos se ha reunido con los servicios técnicos municipales para presentar el proyecto, que no incluye el tratamiento de cadáveres de animales, subrayó. Destacó además que la ubicación elegida está alejada del núcleo urbano y que los promotores se comprometen a cumplir con todos los requisitos medioambientales que exija el Ayuntamiento.

El edil de Pedanías, Ángel Meca, destacó que la promotora ha trasladado su compromiso de responsabilidad social corporativa para invertir parte de los beneficios en proyectos sociales y medioambientales que mejoren las pedanías de Torrealvilla y Zúñiga, que son las más próximas.

El concejal consideró que es una «oportunidad para que el proyecto, además de ser viable, también tenga un impacto positivo en la zona». Garantizó que se abrirá un espacio de diálogo para garantizar el consenso y la participación de todos los vecinos.

El otro proyecto de construcción de una planta de biometano y biofertilizante que ha salido a exposición pública, en este caso en el núcleo rural de Hinojar no será viable, adelantaron los concejales. Según Meca, «informamos a los vecinos del rechazo de esta planta y nos mantenemos firmes en nuestra postura». Dijo que «no saldrá adelante porque no cuenta con los criterios de conveniencia, necesidad, oportunidad y viabilidad técnica, por lo que el proyecto no recibirá el interés público y no se podrá proceder a su construcción.

La concejala de Urbanismo recordó que el Gobierno local ha descartado hasta el momento una decena de iniciativas por no cumplir los requisitos, entre ellas las ubicadas en Zarcilla de Ramos, Doña Inés y Barranco Hondo. Solo en el último mes y medio han sido rechazadas dos «por no cumplir con los requisitos ni superar los filtros técnicos y urbanísticos». Remarcó que su departamento «mantiene un estricto control sobre todos los proyectos, aplicando una fiscalización minuciosa para garantizar que no se produzcan desviaciones respecto a las condiciones mínimas requeridas».

En este momento están en construcción dos plantas autorizadas durante el anterior mandato y otra más pequeña en El Hinojar, que se encuentra en fase de tramitación al estar anexa a una planta ya existente.

