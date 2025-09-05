La ruta de la tapa se consolida en la feria de día de Lorca con una aplicación móvil Habrá una veintena de conciertos gratuitos en las principales plazas del casco antiguo

Inma Ruiz Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:06

Las principales plazas del casco histórico de Lorca serán un año más el epicentro de la feria de día día que iniciarán en pocos días su transformación con la colocación de carpas, escenarios, barras en la calle , mesas y sillas extra.

La principal novedad de este año será la aplicación, 'Rutappa', una iniciativa de la asociación profesional de hosteleros Hostelor en la que se pueden consultar las tapas que ofrecerán una veintena de bares y restaurantes de una manera interactiva y más accesible, la ubicación de los establecimientos y los precios, que oscilarán entre tres y seis euros incluyendo la bebida.

La inauguración oficial será el 20 de septiembre, dijo este viernes el alcalde, Fulgencio Gil. Habrá animación musical con pasacalles a cargo de Charanga Blanca y Los Festivos de Guadalupe, que harán un recorrido por las principales calles y plazas del casco histórico y del centro. Los más pequeños podrán disfrutar en una guardería infantil con talleres con monitores y una ludoteca, un concierto y una representación infantil, además del tradicional encierro con toros hinchables.

La asociación musical Madremía ha organizado una veintena de conciertos gratuitos que se celebrarán a partir de las 17.30 horas en las plazas de España, Calderón, Arcoíris, San Vicente y Real. Muchos de ellos serán de artistas locales y entre las actuaciones destacan las de Son de Barrio, Odyssey, Ratones, Señor Lobo, Norte Perdido, Supersónicos, Camarote de los Hermanos Marx y Essencial.

Se desplegará un dispositivo especial de seguridad, con agentes de Policía Local de paisano y de uniforme que «velarán por el normal discurrir de las celebraciones, sobre todo en los momentos de mayor afluencia de público», subrayó el alcalde. Este año, a diferencia de los anteriores, no está previsto cortar al tráfico la calle Lope Gisbert.

También estarán activos los recursos del servicio municipal de Emergencias y una ambulancia medicalizada. La empresa de limpieza Limusa dispondrá de la plantilla al completo para la limpieza viaria y recogida de residuos, lo que supondrá actuaciones continuas e intensivas de barrido manual y mecánico, fregado y baldeo de calles.

El director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, resaltó que la feria de día de Lorca es la única de la Comunidad que se celebra en un entorno histórico y que a ese atractivo y a su oferta gastronómica se suma la amplia programación de conciertos gratuitos para todos los públicos en la sobremesa. Añadió que «la feria de día en sí misma constituye un potente producto turístico».

La presidenta de los hosteleros, Rosa Perán, subrayó la importancia que supone para el sector la feria en la que «se revaloriza el producto local y de cercanía» y da visibilidad a sus establecimientos.

Advirtió de que las reservas en restaurantes, muchos de ellos con menús cerrados, rozan ya el lleno, pero la oferta gastronómica se completará con el tapeo para atender al público que, sin reserva, prefiere comer de manera más informal e improvisada productos a la plancha o tapas de guisos tradicionales. Por segundo año consecutivo los hosteleros ofrecerán a los clientes vasos de plástico reciclables para reducir residuos.

