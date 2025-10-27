Una rotonda de Lorca será denominada Plaza de la Unidad Militar de Emergencias El Pleno aprueba por unanimidad esta distinción por su estrecha vinculación con el municipio desde los terremotos de 2011

Inma Ruiz Lunes, 27 de octubre 2025, 11:25

El Pleno de Lorca aprobó este lunes por unanimidad una moción presentada por la Alcaldía para denominar la rotonda de entrada a Lorca, entre la carretera de Murcia y la ronda sur, con el nombre de Plaza de la Unidad Militar de Emergencias.

El alcalde, Fulgencio Gil destacó que la UME, desde su creación el 7 de octubre de 2005, ha demostrado que la disciplina militar, las capacidades técnicas y el espíritu solidario pueden unirse para salvar vidas, proteger hogares y dar esperanza en los momentos más difíciles.

La estrecha relación de esta unidad especializada de las Fuerzas Armadas con el municipio se inicia con el terremoto que asoló la ciudad el 11 de mayo de 2011. Desplegó en un tiempo récord sus primeras unidades para desarrollar las acciones necesarias que normalizaron la situación, permanecieron en la ciudad más de un mes y dejaron un destacamento de enlace y mantenimiento del campo de desplazados de la emergencia durante varios meses.

Un año después, la UME regresó a la comarca para intervenir en la inundación del 28 de septiembre de 2012 que costó la vida a cinco personas entre Lorca y Puerto Lumbreras. El 6 de agosto de 2015, intervino de nuevo en la localidad, esta vez en el incendio forestal que amenazaba la Sierra del Almirez en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos. Una intervención que pudo evitar un incendio forestal catastrófico, recordó Gil.

Subrayó que Lorca es «el único municipio español en contar con el enorme privilegio de haber recibido su apoyo en tres situaciones críticas motivadas por catástrofes distintas, por lo que estaremos eternamente agradecidos».

Posteriormente, añadió, «hemos podido profundizar esta estrecha relación institucional a través de ejercicios y simulacros conjuntos, destacando además la oportunidad que nos brindan para formar a nuestros efectivos de emergencias en los cursos que anualmente organiza la Escuela Militar de Emergencias».

En noviembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca aprobó por unanimidad conceder su máxima distinción, la Medalla de Oro de la Ciudad, a la Unidad Militar de Emergencias (UME).