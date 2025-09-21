La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Virgen de las Huertas, en su trono en andas por las Alamedas. Ramón Mula / AGM

Romería de la Patrona de Lorca por las Alamedas hasta San Mateo

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:41

La Virgen de las Huertas salió este domingo de su santuario y cruzó en romería el emblemático puente de La Torta para dirigirse a la parroquia de San Mateo, donde permanecerá la semana de feria. Durante el trayecto por la Alamedas se fueron incorporando al recorrido centenares de fieles para acompañar a la patrona.

La talla de Sánchez Lozano lució para la ocasión el manto donado en 2019 por Coros y Danzas de Lorca. Está bordado con lana de 36 colores sobre tela de toca en tono rosado, al estilo de los refajos tradicionales que lucen los componentes del grupo de folclore. El trono en andas, decorado con flores de color rosa, iba portado por los miembros de la asociación Mozos del Convento.

La jornada festiva concluyó con la 'misa de las naciones' con la participación de Coros y Danzas de Lorca. Durante la semana, la patrona será venerada por los lorquinos en San Mateo y desde este lunes y hasta el sábado se celebrarán eucaristías a las 19.30 horas oficiadas por los párrocos de la ciudad. Tras la misa del domingo, a las 11 horas, la imagen regresará a su santuario.

