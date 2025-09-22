Los retrasos en la musealización del palacio de Guevara de Lorca obligan a devolver 177.600 euros de una subvención El Ayuntamiento consiguió una ampliación de plazo pero solo ha podido justificar parte de las obras

Inma Ruiz Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:47 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

Los retrasos en la musealización del palacio de Guevara de Lorca han obligado al Ayuntamiento a asumir 177.600 de su coste, más del 40%, pese a disponer de una subvención de 400.000 euros del préstamo concedido a la Comunidad Autónoma por por el Banco Europeo de Inversiones.

El concejal de Cultura, Santiago Parra, explicó este lunes que la subvención no se tramitó hasta casi el final del anterior mandato de la coalición PSOE-Cs, «dejaron pasar casi cuatro años» por lo que el equipo de gobierno no la obtuvo hasta una semana antes de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2023.

Recordó que el PP advirtió de que el retraso podría provocar la pérdida de la subvención y pidió sin éxito en reiteradas ocasiones que se agilizaran los trámites. La fecha tope para terminar las obras era el 30 de mayo de 2023 y para justificarlas el 30 de agosto de ese mismo año pero «logramos ampliarla hasta noviembre» para no perder la totalidad de la ayuda. «Nuestro objetivo ha sido salvar el máximo del dinero de esa subvención» y se han podido retener 214.500 euros, señaló el edil.

«Si se hubieran planificado con tiempo» los trabajos «no habríamos tenido que correr a marchas forzadas» para terminarlos a tiempo «ni hacer frente a parte de la inversión», una cantidad con los que el Ayuntamiento habría podido realizar otras actuaciones en la ciudad.

El PSOE lo niega

El PSOE negó retrasos en la solicitud de la subvención y aseguró que "la culpa" en la demora de la musealización "la tienen el Gobierno regional y la desidia del PP" local. La concejala Ángeles Mazuecos, con las competencias de Cultura en el anterior mandato, recordó que el gobierno del entonces alcalde Diego José Mateos solicitó en 2020 la subvención de 400.000 euros con fondos del Banco Europeo de Inversiones y que el Ayuntamiento adelantó el dinero con recursos propios en 2022 e inició las obras porque el Gobierno regional no concedió la ayuda hasta 2023.

La edil explicó que "lo hicimos porque la Comunidad Autónoma llevaba años retrasando la concesión de la subvención, pese a que podría haber estado aprobada desde 2020". Afirmó que "es indignante que el PP intente manipular a los lorquinos" y que "la realidad" es que equipo de Gobierno del PSOE "dejó el proyecto en marcha". Añadió que "la única verdad es que Fulgencio Gil y su equipo de Gobierno no han sabido gestionar lo que ya estaba hecho".

Temas

Lorca