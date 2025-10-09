La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una camión grúa con cesta se acerca a la fachada de la antigua colegiata para la retirada de las plantas. AYTO.

Retiran una higuera de la fachada de la antigua colegiata de Lorca

A solicitud de la Asociación Lorca por su Patrimonio Cultural, que había alertado del riesgo de desprendimientos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:58

Comenta

La fachada de la antigua Colegiata de San Patricio ha sido sometida a una actuación de rehabilitación y mantenimiento con la eliminación de la vegetación que había proliferado en una de sus cornisas. La intervención fue supervisada por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, la edil de Urbanismo, María Hernández, y el Vicario Episcopal de Lorca, Don Francisco Fructuoso.

El alcalde aseguró que la vegetación no ha puesto en riesgo la estructura de la fachada ni ha habido peligro de desprendimiento de cascotes o de elementos de piedra a la calzada pero con la retirada de manera preventiva se ha evitado que con el paso del tiempo la argamasa que une los sillares se debilite.

Explicó que la intervención se ha realizado para dar respuesta a la petición realizada por la Asociación Lorca y su Patrimonio Cultural y «en consonancia con el compromiso municipal de protección de nuestro patrimonio».

La asociación había alertado de la presencia de plantas en la portada del edificio religioso más importante de la ciudad, pero sobre todo de una higuera, cuyas raíces podrían debilitar la argamasa que une los sillares y provocar desprendimientos.

El Ayuntamiento emitió una orden de ejecución al Obispado, propietario del inmueble, para la retirada de la vegetación y la intervención se ha realizado tras la autorización de la Dirección General de Patrimonio, al ser la antigua colegiata un Bien de Interés Cultural.

Para la retirada se ha utilizado una grúa de grandes dimensiones y la actuación ha contado con profesionales y equipos especializados para este tipo de intervenciones.

