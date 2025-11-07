Retenciones kilométricas en la autovía A-7 a la altura de Lorca Un accidente en la zona provoca importantes atascos en sentido Almería a la altura del punto kilométrico 623; la circulación también es complicada en tramos de la autovía A-30

A.G.A. Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:20 Comenta Compartir

Un viernes por la tarde más, la circulación es complicada en algunos puntos de las carreteras de la Región de Murcia. Un punto rojo se encuentra en la autovía A-7, a la altura de Lorca, donde un accidente provocó retenciones kilométricas en sentido Almería. El incidente tuvo lugar en el punto kilométrico 623. Además, también en la A-7, se registran atascos en sentido Murcia. En concreto, hay 3 kilómetros de congestión entre los kilómetros 576 y 573, en el tramo comprendido entre las pedanías murcianas de Javalí Nuevo y Javalí Viejo.

Asimismo, en la autovía A-7 la circulación es irregular a la altura de Agridulce, en Murcia, en dirección a Alicante. También existen retenciones, unos 4 kilómetros, en el nudo de Espinardo en sentido Almería, a la altura de Cabezo de Torres. Los atascos también están presentes entre los puntos kilométricos 563 y 567. De igual manera, hay unos 3 kilómetros de retenciones en la autovía A-30 en sentido Albacete. Asimismo, en la A-30 también hay atascos a la altura de El Palmar, entre los puntos kilométricos 3 y 4.