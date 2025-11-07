Retenciones kilométricas en la autovía A-7 a la altura de Lorca
Un accidente en la zona provoca importantes atascos en sentido Almería a la altura del punto kilométrico 623; la circulación también es complicada en tramos de la autovía A-30
A.G.A.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:20
Un viernes por la tarde más, la circulación es complicada en algunos puntos de las carreteras de la Región de Murcia. Un punto rojo se encuentra en la autovía A-7, a la altura de Lorca, donde un accidente provocó retenciones kilométricas en sentido Almería. El incidente tuvo lugar en el punto kilométrico 623. Además, también en la A-7, se registran atascos en sentido Murcia. En concreto, hay 3 kilómetros de congestión entre los kilómetros 576 y 573, en el tramo comprendido entre las pedanías murcianas de Javalí Nuevo y Javalí Viejo.
Asimismo, en la autovía A-7 la circulación es irregular a la altura de Agridulce, en Murcia, en dirección a Alicante. También existen retenciones, unos 4 kilómetros, en el nudo de Espinardo en sentido Almería, a la altura de Cabezo de Torres. Los atascos también están presentes entre los puntos kilométricos 563 y 567. De igual manera, hay unos 3 kilómetros de retenciones en la autovía A-30 en sentido Albacete. Asimismo, en la A-30 también hay atascos a la altura de El Palmar, entre los puntos kilométricos 3 y 4.