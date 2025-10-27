Restauran la fachada de la iglesia de Santa María de Lorca Se eliminarán las humedades de la parte inferior y se reconstruirán molduras y elementos ornamentales perdidos

Operarios trabajan en la parte inferior de la fachada de Santa María ante las ediles de Urbanismo y Desarrollo Local y un miembro de la Federación San Clemente.

Inma Ruiz Lunes, 27 de octubre 2025, 12:19

El Ayuntamiento ha puesto en marcha los trabajos de restauración parcial de la portada principal de acceso a la Iglesia de Santa María, el único ejemplo local de gótico levantino, cuya construcción comenzó en el siglo XIII sobre la mezquita mayor de Lorca.

Lo anunció este lunes la concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina, que explicó que la intervención se centrará en la parte inferior de la portada, que presenta un deterioro significativo debido a procesos de erosión asociados a la sulfatación de sales, como consecuencia de la humedad por capilaridad provocada por el rebote del agua de la cubierta en el suelo. Esta patología afecta tanto a los morteros como a los materiales pétreos de la fachada.

Los trabajos contemplan la reconstrucción de molduras y elementos ornamentales perdidos, la recuperación y consolidación de los materiales originales y la restauración de las superficies dañadas. Finalmente, se aplicará una veladura de integración cromática que permitirá homogeneizar visualmente el conjunto, favoreciendo una lectura unitaria de la portada. También se repondrán piezas faltantes en diferentes puntos, asegurando la coherencia formal y estética del conjunto arquitectónico.

Entre esas piezas se encuentran los dos jarrones del siglo XVIII que se situaban a ambos lados de la puerta principal del templo gótico. El último en caer fue el que se situaba a la izquierda, en diciembre de 2024, y tras impactar contra el suelo, la piedra quedó tan fragmentada que fue imposible de recuperar.

Según Medina, con esta intervención, el Ayuntamiento «reafirma su apuesta por la conservación del patrimonio histórico-artístico del municipio y por la revitalización del conjunto monumental de la ciudad».

Las obras de reconstrucción del edificio en ruinas finalizaron en 2019, costaron más de un millón de euros y fueron financiadas por el Ministerio de Fomento. El templo no tenía ningún tipo de cubierta y los muros de la fachada y la torre del campanario presentaban graves problemas de estabilidad, agravados por los daños de los terremotos de 2011.

El Ayuntamiento cedió el templo a la Federación San Clemente para que abriera en su interior el museo Ciufront con el objetivo de que se pudiera mostrar en su interior el legado de la historia medieval de la ciudad. La musealización está ejecutada al 60% y no está previsto que abra de forma permanente hasta noviembre de 2026.

