Rescatan a dos mujeres en Puntas de Calnegre en Lorca Socorristas del Servicio Municipal de Emergencias acudieron a su rescate en la tarde del pasado jueves

Gloria Piñero Sábado, 30 de agosto 2025, 15:06 Comenta Compartir

Durante la tarde del pasado jueves 28, dos mujeres tuvieron que ser rescatadas por socorristas del Servicio Municipal de Emergencias de Lorca en la cala de Puntas de Calnegre. Lo ha anunciado este sábado el concejal de Emergencias en el Ayuntamiento, José Martínez.

El edil ha contado que el rescate «tuvo lugar en una zona donde se halla un socavón cerca de la orilla, el cual impedía hacer pie en esa parte concreta de la playa, situada a la izquierda de la cala». Allí, los socorristas observaron a una mujer de unos 70 años, según el concejal, que tenía dificultad para salir del agua a causa de la corriente generada en la poza cerca de la orilla. Una segunda mujer, que estaba cerca se acercó con la intención de ayudar, convirtiéndose en una víctima más de la corriente. La rápida intervención de los socorristas permitió que las dos mujeres pudieran salir del agua en perfectas condiciones.

Martínez ha agradecido al personal del Plan Copla «el excepcional trabajo que realizan en la costa lorquina durante este periodo estival». «Su labor hace que vecinos y visitantes que acuden a nuestros diez kilómetros de costa, puedan disfrutar de ella de manera segura y sin ningún tipo de eventualidad».

Asimismo, el edil ha insistido en la importancia de acudir a playas que dispongan de servicio de vigilancia, así como «no perder nunca a los niños de vista». Al hilo, ha apelado a que «los bañistas tengan prudencia y sigan las recomendaciones de los socorristas y la propia señalización en los enclaves para evitar situaciones de riesgo«

El operativo de prevención e intervención que se realiza en la costa lorquina está compuesto por quince socorristas, y estará en marcha hasta el 31 de agosto en horario de 11:30 a 19:30 en las playas de Puntas de Calnegre, Palazuelos y en la Cala de Calnegre.

Temas

Lorca

Sucesos