El alcalde, concejales y vecinos en el campo de fútbol de Los Yesares. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

La remodelación del campo de fútbol de Los Yesares de Lorca finalizará en primavera

Se sustituye el terreno de juego de tierra por césped artificial con una inversión de 500.000 euros

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:33

La remodelación del campo de fútbol de Los Yesares en Lorca finalizará en la primavera de 2026, según confirmó este jueves el alcalde, Fulgencio Gil, durante una visita a la instalación deportiva de la pedanía de Zarcilla de Ramos.

El terreno de juego de tierra será sustituido por césped artificial de última generación, homologado de acuerdo con la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, subrayó Gil. Esta superficie garantiza además mayor durabilidad, menor mantenimiento y mejores condiciones de uso durante todo el año.

Los trabajos incluyen la construcción de un nuevo graderío, sistema de regadío y drenaje, vallado perimetral e iluminación para hacer posible la práctica deportiva en horario nocturno. También se están reparando las zonas de aseos y la cantina con un presupuesto global de 500.000 euros.

El alcalde dijo que la renovación del campo de fútbol supondrá un «salto cualitativo» para los usuarios que se quejaban de las malas condiciones que presentaba el terreno de juego. Será la primera instalación de estas características en las pedanías altas y será utilizada por cientos de niños y jóvenes de la zona norte del municipio. en «unas condiciones equiparables a las de cualquier instalación del casco urbano».

