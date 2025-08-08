Relevo generacional a servicio de la ciudadanía en Lorca La incorporación de dos nuevos profesionales a la plantilla del consistorio aboga por una mayor empleabilidad en el municipio

En el Ayuntamiento de Lorca, se han cubierto dos nuevos puestos de trabajo correspondientes a distintas áreas municipales. Así lo comunicó este viernes la concejala de Personal en el consistorio, Belén Pérez.

En concreto, la incorporación de estos profesionales se ha hecho efectiva para cubrir una plaza en el Archivo Municipal de Lorca, que quedó vacante por jubilación, así como otra en la Concejalía del Mayor, dentro del programa 'Cercanos'.

La toma de posesión tuvo lugar a finales del pasado mes de julio, por lo que ambos trabajadores ya están desarrollando sus ocupaciones «con el objetivo fundamental de mantener el correcto funcionamiento de los puestos, pero también de reforzar los servicios municipales para los lorquinos y fomentar la empleabilidad en el municipio», concretó la edil.

José Luis Hernández ahora trabaja como funcionario interino en una plaza de auxiliar de Archivo del Ayuntamiento de Lorca, entre cuyas funciones se encuentran el seguimiento e investigación de peticiones ciudadanas o la clasificación y conservación de los expedientes. Le toma el relevo al archivero municipal Manuel Muñoz, quien llega al final de su etapa laboral.

En el caso de Javier Chuecos Martínez, este Graduado en Ingeniería informática participará de manera activa en tareas de asesoramiento informático e implantación de nuevas tecnologías, análisis de procesos y propuesta de soluciones digitales a través del programa 'Cercanos', el cual ofrece servicios asistenciales, de autonomía y fomento del envejecimiento activo a personas mayores que viven en núcleos rurales de Lorca.

Con una dotación de 640.000 euros por parte de la Comunidad Autónoma, el programa ofrecerá también servicios de podología, de rehabilitación funcional, actividades ocupacionales, atención psicológica, programas de mantenimiento de la capacidad mental y memoria para la mejora de la orientación, así como otros encaminados a la mejora de habilidades de autocuidado y hábitos de higiene.

La incorporación de estos profesionales se encuentra dentro del 'Compromiso Marco 2032', que comprende «una apuesta constante por el óptimo funcionamiento de los servicios dirigidos a los lorquinos», concluyó Pérez.

