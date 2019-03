El regreso de los vecinos al barrio de San Fernando de Lorca vuelve a retrasarse El presidente de los vecinos (dcha) camina entre los bloques de pisos de San Fernando. / p. alonso / agm Las llaves no se entregarán el día 11, porque las casas no tienen luz ni agua y las obras de urbanización aún no están terminadas INMA RUIZ LORCA Jueves, 7 marzo 2019, 02:46

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos del barrio de San Fernando. Después de ocho años esperando las llaves de sus nuevas casas, estaban confiados en que el 11 de marzo podrían regresar a sus hogares. Era la fecha pactada por el Ayuntamiento lorquino, la Comunidad Autónoma y los representantes de los propietarios con la promotora de las obras, pero tendrán que esperar. La fecha de entrega de los inmuebles ha sido cancelada y ahora se abre un nuevo plazo de «varias semanas» para terminar los trabajos y trámites que no han concluido en el tiempo previsto.

La nueva demora se suma a una larga lista de fechas y plazos incumplidos que han comenzado a colmar la paciencia de los habitantes de San Fernando. Lo reconoció en la jornada de ayer el presidente de los vecinos, Fernando Roldán, que aseguró que los propietarios «ya no se avienen a razones, quieren sus casas».

Aunque los edificios están terminados, las viviendas carecen de suministro de luz y agua, los ascensores no están en servicio, aún no se ha realizado la limpieza de obra de las casas y zonas comunes y la urbanización del barrio no ha concluido. Estas son las razones que esgrimió Roldán, junto al alcalde, Fulgencio Gil, para justificar el retraso. Ambos comparecieron ayer para dar explicaciones sobre este último aplazamiento. El alcalde dijo que los vecinos tienen «una situación de ansiedad comprensible» pero también subrayó que deben entrar a sus casas «en condiciones óptimas».

«Será cuestión de pocas semanas», aseguró Gil, que no se atrevió a dar ninguna fecha

Gil remarcó que «la entrega debe hacerse de forma ordenada y con garantías para los propietarios», que «han entendido que no se puede ocupar las viviendas de cualquier manera», añadió Roldán.

La conexión de los servicios de luz y agua será gratuita para los vecinos, como ya ocurriera con otros bloques de viviendas reconstruidos tras los seísmos, aclaró el primer edil, para quien la reedificación del barrio de San Fernando es «especial» ya que «estamos ante el verdadero emblema» de la reconstrucción de la ciudad.

Resignación

El presidente de la asociación de vecinos se mostró resignado ante el nuevo aplazamiento. Hay arquetas abiertas y vallas en la urbanización: «Puede ocurrir cualquier accidente, la zona todavía no es segura, hay que esperar», remarcó. Afirmó que «hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo, les he dicho a los demás propietarios que la espera va a ser corta y que merecerá la pena».

Conformar a los vecinos ante este nuevo varapalo no está siendo fácil porque la lucha para la reconstrucción «ha sido tremenda, ha habido muchos cambios sobre la marcha», reconoció Roldán.

De las 232 viviendas que han sido levantadas en la zona, volverán a ser ocupadas por sus propietarios 148 de ellas. El resto son propiedad del Ayuntamiento lorquino y de la Comunidad Autónoma que son titulares, respectivamente, de 59 y 18 pisos. Los de propiedad municipal serán objeto de un Plan de Vivienda Joven en el que ya trabaja el consistorio. El alcalde también anticipó que parte de los seis bajos comerciales que posee el Ayuntamiento en el nuevo barrio serán ocupados por ONG.

Indignación en el PSOE

El secretario general del PSOE, Diego José Mateos, se mostró «indignado» por el nuevo retraso en la entrega de llaves y aseguró que el alcalde y el presidente de la Comunidad Autónoma «no son capaces de cumplir los plazos que ellos mismos dan».

Les exigió «que no jueguen con las esperanzas de las familias» y aseguró que cada aplazamiento genera «más sufrimiento y frustración» a los vecinos. Mateos demandó la finalización inmediata de los trabajos pendientes y dijo «no querer pensar» que el retraso de la entrega de llaves haya sido deliberado para acercar ese acto simbólico tan esperado a la fecha de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo.