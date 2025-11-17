Refuerzo del bienestar psicológico de los alumnos de Lorca con el programa 'T-Reto 2.0' Incluye actuaciones para mejorar la salud emocional y el rendimiento académico de menores de 16 años

El director general de Atención a la Diversidad y la edil de Educación junto a técnicos de la concejalía.

Inma Ruiz Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:00

La Concejalía de Educación ha puesto en marcha la campaña de bienestar escolar 'T-Reto 2.0' para reforzar el apoyo psicológico del alumnado en edad escolar obligatoria y garantizar así el éxito académico. Está financiada por el Fondo Social Europeo Plus y cuenta con una subvención de 40.000 euros otorgada por la Comunidad Autónoma. Su objetivo es reducir el absentismo escolar y favorecer la inclusión de alumnos en situación de vulnerabilidad socioeducativa, según explicó el director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar.

La concejala de Educación, Rosa Medina, dijo que la campaña da continuidad a otros proyectos desarrollados en cursos anteriores pero «con una visión ampliada y más ambiciosa». Dará cobertura a todos los menores de 16 años e incluye un servicio gratuito para la intervención psicosocial individual y grupal y talleres psicoeducativos para mejorar la autoestima de los alumnos, la gestión del estrés y la transición a Secundaria. También medidas de atención temprana para identificar posibles dificultades del alumnado.

Según la edil, se ofrecen herramientas pasa superar barreras personales y académicas y promueven hábitos saludables. Se realizan sesiones formativas para familias y profesionales sobre acompañamiento emocional, la gestión de conductas y el uso responsable de las pantallas.

El programa sigue la estela de otras iniciativas como 'ActivaMente, crece y avanza' o 'Red Impulsa', que refuerzan la coordinación entre las áreas de educación, servicios sociales y salud, así como la colaboración con los centros educativos.

Dijo que el pasado curso un total de 73 alumnos con dificultades recibieron atención psicológica y mejoraron su bienestar emocional y su salud. Además, 46 familias recibieron pautas para acompañar a sus hijos adolescentes durante su desarrollo personal y educativo y se realizaron 258 sesiones individuales y grupales con los alumnos.

Añadió que 14 centros educativos han participado en 30 sesiones de trabajo psicoeducativas para preparar el tránsito a Secundaria, con la participación de 565 alumnos de Primaria. Gracias a la intervención socioeducativa con 64 alumnos se ha logrado que permanezcan en el sistema educativo y mejoren su rendimiento académico. Se realizaron 37 derivaciones a FP básica y otros programas de formación post-obligatorios y 27 a recursos especializados para atender situaciones específicas. También se ha favorecido la escolarización de nueve niños que estaban fuera del sistema.

