La recuperación del casco antiguo de Lorca da otro salto en el inicio del curso político

El curso político que ha arrancado esta semana estará marcado por medidas para acelerar la recuperación del casco histórico. El alcalde, Fulgencio Gil, ha adelantado ... a LA VERDAD la primera resolución de calado, que será la reedificación forzosa de otra veintena de solares vacíos que salpican el trayecto entre el puente de La Alberca y la calle Nogalte pasando por Santo Domingo y Lope Gisbert. Los 30 dueños de estos suelos urbanos serán citados la próxima semana para informarles de la obligación legal de cumplir con la función social de la propiedad y del inicio de los trámites de ejecución forzosa por parte de la Concejalía de Urbanismo.

Gil destacó la urgencia de promover la reconstrucción en esta zona por «su importancia patrimonial, urbanística y turística», ya que en ella se ubican algunos de los principales museos y monumentos de la ciudad. Los ejes de reconstrucción ya activados por el consistorio en la calle Álamo y aledaños, Selgas y adyacentes y Cava y vías próximas «son un modelo de éxito», porque ya se ha concedido licencia de construcción a cinco solares y se van a iniciar en breve los trámites previos para la subasta de dos parcelas en Cava y una en Selgas por incumplimiento de los plazos para la reedificación.

Así lo ven Fulgencio Gil (alcalde) «La recuperación del recinto histórico es todo un desafío urbanístico, un gran esfuerzo, y será el triunfo de todos»

Isabel Casalduero (portavoz del PSOE) «Las listas de espera sanitarias son insoportables y las pedanías están cada vez más abandonadas»

Carmen Menduiña (portavoz de Vox) «Defenderemos nuestra cultura y tradiciones frente a la multiculturalidad y la imposición de otros modelos religiosos»

Pedro Sosa (portavoz de IU-Podemos-AV) «Trabajaremos en defensa de la calidad del aire frente a la deriva especulativa que hay alrededor de las plantas de biogás»

Según el alcalde, con la incorporación de los nuevos solares al proceso ya serán 42 los terrenos urbanos del área monumental listos para la construcción de más de 200 viviendas. Reconoció la complejidad de poner a los propietarios de acuerdo, ya que algunos de los solares indivisos pertenecen hasta a doce personas.

Gil aseguró que otra de las «cuestiones vertebradoras» de este curso político será el avance de las obras del soterramiento del AVE y su afección al tráfico, que se verá agravada con el comienzo del curso escolar por el corte de arterias principales. «Exigimos que se concrete la fecha final de las obras y saber cuando se recuperará la conexión con Almería». El alcalde aguarda la visita este mismo mes del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, tal y como se comprometió en julio con los vecinos de La Torrecilla, tras estudiar las posibilidades de salvar con un viaducto la rambla de la diputación, en el tramo Lorca-Pulpí. El responsable de Adif deberá precisar también la fecha del restablecimiento del servicio de cercanías en la estación de San Diego, dijo el regidor.

La oposición al «cierre en términos prácticos» del Trasvase Tajo-Segura será otro de los ejes centrales de la acción del gobierno municipal, por la importante pérdida de puestos de trabajo y el «impacto económico inasumible» que supondrá para Lorca «si se mantienen los planes» del Ministerio para la Transición Ecológica. El Ayuntamiento seguirá además con su campaña institucional 'Presas ya. El olvido nos ahoga' para reclamar la construcción de infraestructuras hidráulicas para proteger a la población ante lluvias torrenciales, cuando están a punto de cumplirse 13 años de la devastadora riada de San Wenceslao.

Polo industrial de defensa

La seguridad ciudadana será también una prioridad. Se iniciarán los trámites para crear «a la mayor brevedad posible» cinco plazas más de agente de la Policía Local, que ya están presupuestadas. Anunció también Gil la instalación de más cámaras de videovigilancia, la incorporación de ocho nuevos vehículos policiales, de nuevos drones y la construcción de una galería de tiro para las prácticas de los agentes. Reiteró que este esfuerzo debe ir acompasado con un incremento de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil.

La portavoz de Vox, socio de gobierno del PP, Carmen Menduiña, aseguró que su partido afronta el inicio del curso político con la reclamación de una comisaría mixta de Policía Nacional y Local en las dependencias policiales del centro cívico del barrio de San Cristóbal y con la «defensa de nuestra cultura y tradiciones» frente a los que abogan por la «multiculturalidad y las minorías foráneas que quieren imponernos modelos culturales y religiosos de dudosa constitucionalidad». Apostó por la construcción de un nuevo hospital y por impulsar la industralización del sector de defensa y logística en la localidad a través del proyecto autonómico Caetra.

La opinión de la patronal Juan Jódar (presidente de Ceclor) «Esperamos que las obras en infraestructuras que se están ejecutando cumplan con los plazos, se coordinen para que afecten lo mínimo posible a la actividad diaria de empresas y vecinos y que pronto comiencen a ser productivas»

Juan Francisco Gómez (presidente de la Cámara de Comercio) «No desistimos en demandar que se prioricen proyectos clave para el desarrollo económico y social de la comarca, como la revitalización del casco histórico, las infraestructuras de transporte y el apoyo a industria y artesanía».

Para la portavoz socialista, Isabel Casalduero, el curso político se presenta «intenso y apasionante, con muchos retos por delante». Dijo que la ciudad está recibiendo una «inversión histórica» del Gobierno de España para la construcción de infraestructuras como la plataforma del AVE y el Palacio de Justicia, además de otras financiadas con los fondos 'Next Generation' que suponen una «oportunidad única» para dar al municipio «el salto de calidad que necesita y merece». Criticó el «lastre» que supone para el alcalde el pacto con Vox y su «incapacidad» para reclamar al Ejecutivo regional la mejora de los servicios públicos sanitarios y solucionar otros «problemas enquistados», como el abandono de las pedanías, la suciedad en las calles, el caos circulatorio y la escasez de oferta cultural.

El portavoz de IU-Podemos-AV, Pedro Sosa, dijo que afronta la segunda fase del mandato con el propósito de «intensificar» el control al gobierno y el planteamiento de alternativas. Calificó de «desastroso» el trabajo de los concejales de Vox y criticó la «falta de proyecto de municipio».

Remarcó la necesidad de luchar contra la despoblación y anunció que seguirá con su defensa de la calidad del aire «frente a la deriva especulativa alrededor de las plantas de biogás».