Uno de los solares de la calle Santo Domingo, con la fachada apeada, que se verá afectado por el proceso de reedificación forzosa. G. J. MARTÍNEZ / AGM

La recuperación del casco antiguo de Lorca da otro salto en el inicio del curso político

El Ayuntamiento obligará a reconstruir a los propietarios de 20 solares vacíos situados entre La Alberca y Nogalte o los expropiará

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:52

El curso político que ha arrancado esta semana estará marcado por medidas para acelerar la recuperación del casco histórico. El alcalde, Fulgencio Gil, ha adelantado ... a LA VERDAD la primera resolución de calado, que será la reedificación forzosa de otra veintena de solares vacíos que salpican el trayecto entre el puente de La Alberca y la calle Nogalte pasando por Santo Domingo y Lope Gisbert. Los 30 dueños de estos suelos urbanos serán citados la próxima semana para informarles de la obligación legal de cumplir con la función social de la propiedad y del inicio de los trámites de ejecución forzosa por parte de la Concejalía de Urbanismo.

