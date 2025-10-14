Récord de aspirantes en el Festival Internacional de Cante Flamenco 'Ciudad del Sol' de Lorca, con medio centenar de cantaores La 34 edición se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el auditorio Margarita Lozano y tendrá como madrina a la bailaora Cristina Hoyos

La 34 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco 'Ciudad del Sol' ha batido su récord de aspirantes en las cuatro pruebas de selección previas a la fase final, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca. Se han presentado más de medio centenar de cantaores de los que 25 serán seleccionados para las galas.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, el concejal de Cultura de Lorca, Santiago Parra, y el presidente de la Peña Cultural Flamenca 'Ciudad del Sol', organizadora del certamen, Cayetano Padilla, presentaron este martes en el auditorio regional Víctor Villegas el festival, que este año tendrá como madrina a la bailaora Cristina Hoyos.

Tras las pruebas de clasificación que se desarrollan los fines de semana de este mes, el sábado 8 de noviembre se celebrará la semifinal y el pregón, y el día siguiente la gran final y entrega de premios. Ambas jornadas contarán con la actuación del grupo flamenco de Mamen Baños y Ramón Fernández, junto con alumnas de la Escuela 'Ciudad del Sol'.

Entre las actividades previas al certamen destaca la actuación de José Olmo Carrasco, ganador del 'Sol de Oro' en la pasada edición, que ofrecerá un recital en la Casa del Artesano de Lorca el 24 de octubre a las 19 horas.

También dentro del programa cultural del festival se incluye la exposición fotográfica 'Cumbres del Arte Flamenco', del artista murciano Juan Ballester, coordinada y dirigida por la escultora lorquina Lola Arcas, y que se podrá visitar en la Casa del Artesano hasta el 8 de noviembre.

El certamen se completa con las conferencias que ofrecerán el comunicador y experto en flamenco Luis Terry y de la bailaora Cristina Hoyos, también en la Casa del Artesano.

