Camión atravesando la pedanía lorquina de La Paca. GONZALO J. MARTÍNEZ

Quejas en la pedanía de La Paca en Lorca por el tránsito de restos animales

El PSOE en el municipio ha trasladado las reivindicaciones vecinales para que los vehículos busquen rutas alternativas

Gloria Piñero

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:15

Los vecinos de La Paca, en Lorca, llevan meses en pie de guerra por las molestias que, aseguran, ocasionan los camiones de transporte de cadáveres que atraviesan la pedanía hacia Caravaca.

Desde el PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, el concejal José Luis Ruiz advirtió sobre el tránsito constante de vehículos que transportan subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH) y cadáveres de animales por el centro de la pedanía, lo que conlleva «un olor insoportable que penetra en las viviendas durante días», según el edil. «Tras numerosas quejas presentadas por los vecinos, hay que adoptar medidas urgentes para darles una solución», aseveró.

En este sentido, el concejal instó al equipo de Gobierno local «a que obliguen a la empresa de transporte responsable a cumplir con la normativa y que, además, se pongan en contacto con ella para buscar una ruta alternativa que no afecte de forma tan directa a los vecinos». Desde el Consistorio aún no se ha emitido respuesta ante estas declaraciones.

