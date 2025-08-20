Puesta en valor de la arquitectura del siglo XIX en Lorca: la Casa San Julián El Ayuntamiento ha comenzado los trámites para la revitalización de este conjunto histórico protegido en el municipio

La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, presentando el Plan Especial para la preservación de la Casa San Julián.

Gloria Piñero Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:49 Comenta Compartir

Situado al noroeste de Lorca, en el límite de la diputación de Tercia y La Hoya, aguarda un conjunto arquitectónico datado del siglo XIX que es ya parte de la historia del municipio. La Casa San Julián, bien protegido, ha visto pasar generaciones de lorquinos y catástrofes como riadas y terremotos. Por ello, se tiene prevista su puesta en valor con la activación de un Plan Especial que girará en torno a él.

Así lo anunció este miércoles la concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, María Hernández. Desde el servicio de Planteamiento, como aclaró, ya se está tramitando este plan «cuya finalidad es la revitalización, preservación y puesta en valor de este lugar histórico».

A pesar del paso de los años y de los distintos sucesos que ha sufrido la ciudad, «el edificio sigue manteniendo su estructura y su entorno, la esencia de los siglos pasados», ha reseñado la edil. Es por ello que, desde la Concejalía de Urbanismo, y a iniciativa del propietario, «se ha considerado oportuno revisar y ampliar los usos permitidos en las edificaciones que integran el conjunto de la localización para que pueda ser un referente cultural, turístico y de restauración», añadió.

Actualmente, el tratamiento del entorno está incluido en dos ámbitos urbanísticos diferentes: los denominados SUZNS 5-R y SUZE HUERTA. En cuanto a su limitación de usos, solo está permitido el uso residencial, «lo que limita considerablemente las posibilidades turísticas y de puesta en valor del recinto», contó Hernández.

Entre las soluciones que se proponen a través de este Plan Especial, está el trato a la Casa San Julián como «un conjunto que incluye las edificaciones y el jardín». En la ordenación propuesta, «se tendrán en cuenta las necesidades derivadas de los nuevos usos planteados, que serán plenamente compatibles con su conservación y permitirán al mismo tiempo su puesta en valor», según la edil.

Este ejemplo «casi único» en Lorca de «hacienda» propia del siglo XIX «debería ser habitada y cuidada por sus propietarios o residentes», o bien «habilitada para otros usos que permitan su mantenimiento, respetando siempre su entorno y características», concluyó la concejala.

La Casa San Julián

El conjunto se sitúa en el límite de la diputación de Tercia y La Hoya, al noreste de la ciudad y delimitada por la Sierra de Tierra y el antiguo camino real de Murcia. Concretamente, puede apreciarse al paso de Totana a Lorca, en torno al kilómetro 595.

Según el catastro, en la actualidad cuenta con una superficie de parcela de 147.788 metros cuadrados, y una vivienda construida de 2.443. Está catalogada con un uso agrario y residencial, y también incluida en el Plan General Municipal de Ordenación de Lorca, dentro del Catálogo de bienes protegidos. Tiene una protección estructural, por lo que se permite mejorar la habitabilidad en el interior de la vivienda sin modificar su estructura y características. El jardín deberá mantener su diseño y será necesario reponer las plantas dañadas.

El acceso a la propiedad se realiza a través de una gran pinada, que guarnece el camino de entrada a la casa principal. La vivienda principal cuenta con tres plantas, y tanto las ventanas como los balcones y porches están protegidos por rejería de manufactura sencilla. El conjunto cuenta con una zona de buhardillas, y queda coronado por una torreta, que acoge una campana que estaría datada del año 1678.

Dentro de la estructura rectangular de la vivienda principal se encuentra la ermita de San Julián, está dotada de todos los ornamentos necesarios: ajuar litúrgico, bancos, crucifijo y algunos cuadros. En ella destaca el rosetón circular que ilumina una escultura del crucificado.

La bodega está situada en el interior del patio de la vivienda, y se presenta como un espacio dividido en dos naves mediante arcos de medio punto y cubiertas con bóvedas de cañón. También se incluyen en el conjunto la Casa de labradores y el patio, cuyo empedrado del suelo aún conserva algunas partes originales de la época. Destacan la Almazara, que se sitúa en el lado norte, y la 'Gruta Virgen de Lourdes', de donde emana el estanque, con senderos que invitan al paseo y que se prolonga por el jardín.

Temas

Lorca