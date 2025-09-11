La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alumnos a la salida de clase en uno de los institutos de la ciudad, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

El PSOE pide que el nuevo instituto que se planea para Lorca se levante en La Hoya

Los socialistas recuerdan que hay terrenos municipales disponibles y recuerdan que reivindican ese centro desde 2023

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:28

El PSOE ha pedido que el nuevo instituto de educación secundaria para Lorca que están negociando el Ayuntamiento y la Consejería de Educación se construya en la pedanía de La Hoya y recuerda que durante su etapa en el gobierno local ya presentó una posible ubicación en unos terrenos municipales de 9.000 metros cuadrados en una de las zonas de expansión de la diputación.

Lo ha dicho la portavoz socialista Isabel Casalduero este jueves en coincidencia con el inicio del curso en educación secundaria y bachillerato y después de que el alcalde, Fulgencio Gil, haya reconocido esta semana que Lorca necesita un nuevo instituto en las pedanías de la huerta y que trabaja con la Consejería de Educación para su construcción y puesta en marcha en los últimos cursos.

Casalduero ha recordado que el PSOE reclama la construcción de ese centro desde el año 2023 y ha reiterado la conveniencia de que se construya en la pedanía de La Hoya, la más poblada de esa zona, que tiene más de 4.000 habitantes.

Ha considerado que ese nuevo instituto evitaría los desplazamientos diarios de los alumnos de La Hoya, Marchena y Tercia a los centros del centro de la ciudad «que están saturados».

Esos desplazamientos suponen alargar casi en dos horas su jornada lectiva por los viajes, y la apertura del nuevo centro en La Hoya aliviaría la masificación de los institutos de secundaria del casco urbano, que absorben a un gran número de alumnos de los entornos rurales.

En Lorca hoy se han incorporado a las aulas 5.113 estudiantes de secundaria y unos 1.500 de los dos cursos de bachillerato y el día 16 comenzarán las clases más de 3.500 de Formación Profesional.

En el municipio hay seis institutos de secundaria en el casco urbano y dos en pedanías.

