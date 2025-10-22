El PSOE de Lorca y vecinos alertan de la inseguridad vial en La Viña Aseguran que la avenida Adolfo Suárez «se ha convertido en un circuito de velocidad»

Concejales y vecinos frente a uno de los pasos de peatones de la avenida Adolfo Suárez.

Inma Ruiz Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:46 Comenta Compartir

El PSOE denunció este miércoles la «grave situación de inseguridad vial» en el barrio de La Viña, especialmente en la Avenida Adolfo Suárez, donde los vehículos superan con frecuencia los 100 kilómetros por hora y el ruido de motocicletas perturba el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

El concejal José Luis Ruiz dijo que esta vía de cuatro carriles «no puede seguir siendo un circuito de velocidad. Hay que actuar antes de que tengamos que lamentar una desgracia». Recordó que una furgoneta se estrelló este verano contra una farola en la puerta de un supermercado y cayó encima de la marquesina del transporte urbano. Según el edil, este suceso «podría haber acabado en tragedia si hubiese ocurrido en horario escolar».

Anunció que el grupo socialista presentará en el pleno una moción para que el Ayuntamiento evalúe técnicamente la vía e instale resaltos, reductores de velocidad y señalización reforzada cerca de los pasos de peatones más transitados.

El texto también reclama una revisión integral del carril bici, donde bicicletas y patinetes circulan a velocidades excesivas, invadiendo zonas peatonales y generando un riesgo constante para los peatones

En su intervención junto a uno de los pasos de peatones, Ruiz y otros concejales del grupo municipal socialista, estuvieron acompañado por un grupo de vecinos de La Viña, que corroboraron la situación de inseguridad vial.

El presidente de la asociación de vecinos, Pedro García, dijo que los vehículos también circulan a gran velocidad en la subida al parque de La Viña y en las inmediaciones del colegio Pérez de Hita. Afirmó que el exceso de velocidad ha provocado accidentes y que algunos vehículos caigan a la rambla de Las Señoritas a altas horas de la madrugada al no poder frenar con la suficiente antelación.

La concejala de Movilidad, Carmen Menduiña, se mostró sorprendida por la denuncia del PSOE ya que «las vías y condiciones de tráfico en La Viña son exactamente las mismas que cuando ellos gobernaban». Añadió que «durante años tuvieron la oportunidad de actuar y no movieron un solo dedo».

Dijo entender la preocupación de los vecinos por lo que «seguiremos actuando con responsabilidad, mejorando la seguridad y la convivencia sin necesidad de discursos alarmistas».

Menduiña destacó el descenso del número de atestados por accidentes de tráfico en el municipio. En los últimos tres meses se realizaron 147 frente a los 280 del mismo periodo del año anterior.