La Vereda de Enmedio, en la pedanía lorquina de Campillo. Gonzalo J. Martínez

El PSOE de Lorca reclama una solución urgente para la Vereda de Enmedio en Campillo

El tráfico continuo e intenso que soporta la circulación de vehículos en ambos sentidos carecería del ensanchamiento necesario para garantizar la seguridad

Gloria Piñero

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:46

La Vereda de Enmedio, vía que conecta el centro comercial de Lorca con el Camino de Vera en la pedanía de Campillo, ofrecería condiciones inseguras para el tráfico que diariamente la atraviesa. Así lo ha anunciado la concejala del Grupo Municipal Socialista, Antonia Pérez.

La edil ha reclamado al equipo de Gobierno «una intervención inmediata que resuelva las deficiencias que presenta este camino». Según ha denunciado, «la calzada no cuenta con el ensanchamiento suficiente para permitir la circulación en doble sentido de forma segura».

Pérez ha subrayado que «el pavimento se ha degradado por el tráfico continuo e intenso que sufre en ambos sentidos, por lo que no está en condiciones óptimas». Asimismo, ha afirmado que «son los propios vecinos quienes han trasladado su preocupación ante la dificultad al transitar por esta vía».

La edil ha recalcado que «no se trata solo de ampliar la calzada, sino también de arreglar todos los baches y desajustes en los márgenes, instalar iluminación adecuada y eliminar la vegetación que invade la zona». En este sentido, ha añadido que desde el PSOE proponen dos alternativas claras: «O bien se lleva a cabo el ensanchamiento y el acondicionamiento de la vereda para permitir el doble sentido, o bien se habilita otro de los caminos existentes, situado a unos 100 metros, para que uno de ellos se utilice en un sentido y el otro en el opuesto».

Pérez ha calificado la propuesta de «clara y asequible», y ha instado al equipo de Gobierno a priorizar esta actuación, «ya que una vía de uso tan frecuente y necesaria para la comunicación de Campillo no puede continuar así», ha concluido.

Ante estas declaraciones, fuentes municipales han asegurado que «durante el anterior mandato ya se ofrecieron opciones para ensanchar la vía, iniciativa a la que se opusieron los propios propietarios». Asimismo, han afirmado que «una vez haya consenso vecinal, se llevará a cabo el arreglo de la Vereda de Enmedio».

Te puede interesar

