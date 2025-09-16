La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Planta de biogás en la Diputación de Torrealvilla. Jaime Insa / AGM

El PSOE de Lorca reclama la regulación de las plantas de biogás con la modificación del PGOM

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:18

El PSOE reclamó este martes al equipo de gobierno la regulación de las plantas de biogás con la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que fije distancias mínimas con los núcleos de población y la suspensión de licencias mientras se tramita la norma. La portavoz, Isabel Casalduero, criticó la «preocupante falta de coherencia» del alcalde, Fulgencio Gil, «al promover proyectos sin regulación, sin informar a los vecinos y sin garantías reales de protección» y recordó que en comunidades como Andalucía «ya existe un marco normativo claro que regula distancias, niveles de emisiones, ruidos, olores y procedimientos de evaluación ambiental».

Fuentes municipales recordaron que el Ayuntamiento solo autorizará plantas exentas de conflictividad vecinal y que reúnan condiciones adecuadas para su implantación.

