El PSOE de Lorca propone la apertura en horario de tarde del pabellón polideportivo Juan Zurano

Los clubes deportivos de Lorca no cuentan con espacio suficiente para el desarrollo de sus actividades en las instalaciones deportivas municipales. Así lo anunció la concejala del PSOE en el Ayuntamiento, Irene Jódar.

A raíz de varias reuniones con los clubes y asociaciones deportivas del municipio implicados, la edil propuso la apertura del pabellón polideportivo Juan Zurano, ubicado en el patio de los IES Francisco Ros Giner e Ibáñez Martín, en horario de tarde. «Así habrá más espacio para los entrenamientos de los deportistas lorquinos», contó.

Jódar informó de que la situación de saturación en los pabellones municipales se vio extendida durante todo el curso pasado, y avisó de que «realizaremos la petición en el Consejo Sectorial de Deportes cuando lo convoque el concejal, que lleva dos años sin una sola citación».

La propuesta, según la edil, es «factible y se podría poner en marcha de inmediato», pues los clubes deportivos de Lorca están a punto de iniciar la nueva temporada. Ante estas declaraciones, desde el Consistorio no se ha emitido respuesta por el momento.