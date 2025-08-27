La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El mirador del Cabezo de las Palas, en Lorca, en su estado actual. PSOE LORCA

El PSOE en Lorca insiste en la apertura del mirador del Cabezo de las Palas

La portavoz socialista sostiene la importancia de rehabilitar una zona que llevaría más de un año cerrada al público

Gloria Piñero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:37

Pese a su inauguración el pasado 9 de julio de 2024, hace más de un año, el mirador del Cabezo de las Palas, en Lorca, se encontraría cerrado al público en la actualidad. Así lo ha denunciado Isabel Casalduero, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

La edil ha criticado el estado de abandono de este espacio, «que fue uno de los proyectos incluidos en el plan de renaturalización del casco histórico, y financiado con más de 46.000 euros». Asimismo, ha recordado que «han pasado ocho meses desde que el PSOE pidió explicaciones en el Pleno, y seguimos con el acceso cerrado».

Casalduero se ha lamentado que el espacio «no pueda ser disfrutado por vecinos ni visitantes», y ha reclamado al equipo de Gobierno tanto su reapertura como «un mantenimiento adecuado para que no se convierta en un vertedero por la acumulación de basuras y malas hierbas». Algo a lo que, según ella, el Consistorio se comprometió en enero de este año.

Ante estas declaraciones, fuentes municipales han trasladado que «el mirador es totalmente visitable a través de visitas guiadas con Taller del Tiempo». Según han contado, esta fórmula «está pensada para evitar generar molestias a los vecinos, posible deterioro de la zona y la realización de otras actividades incívicas o dañinas para el entorno, como botellones nocturnos». También han concretado que las visitas al mirador «están incorporadas en las visitas monumentales de la temporada turística, que arranca en primavera y concluye en otoño».

A preguntas de LA VERDAD sobre el estado del enclave, fuentes de Lorca Taller del Tiempo han confirmado que «la visita al mirador no se encuentra dentro de ninguno de los recorridos ofertados actualmente». Si bien han contado que antes era parte del programa 'Paseando por Lorca', «últimamente los guías no se atreven a llevar a los grupos por la zona, pues no se encuentra en condiciones».

Estos mismos guías se habrían encontrado en ocasiones anteriores la valla que protege al mirador cerrada. En este sentido, las fuentes desconocen si se retomarán las visitas próximamente.

