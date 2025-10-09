La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las universidades de la Región también suspenden las clases mañana por la dana
Imagen de archivo del hospital Rafael Méndez. Gonzalo J. Martínez/ AGM

El PSOE de Lorca denuncia la suspensión de cirugías en Traumatología por falta de camas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El PSOE denunció este jueves el «colapso» del hospital Rafael Méndez, en el que «decenas de pacientes permanecen ingresados en Urgencias durante días sin poder acceder a una cama en planta». La portavoz, Isabel Casalduero, aseguró que el miércoles se suspendió la actividad quirúrgica programada en el servicio de Traumatología por falta de camas y añadió que hay pacientes en el hospital Virgen de la Arrixaca, cuyo centro de referencia es el Rafael Méndez, que llevan hasta diez días esperando para ser trasladados. Casalduero dijo que no es un problema puntual y que es más urgente que nunca la construcción de un segundo hospital. Criticó la «dejación constante» del Gobierno regional, que mantiene ratios asistenciales en el Área III muy por debajo de la media de la Comunidad Autónoma.

Salud lo niega

Fuentes de la Consejería de Salud desmintieron que haya decenas de pacientes esperando en Urgencias. Aclararon que, en momentos de alta afluencia de ingresos, «pueden producirse momentos puntuales de mayor presión asistencial que, gracias al trabajo coordinado de los profesionales, se agiliza al máximo». También negaron que el servicio quirúrgico de Traumatología haya suspendido cirugías, porque la actividad programada se está desarrollando con normalidad y se priorizan las operaciones urgentes. Desmintieron, además, que haya pacientes de Lorca en La Arrixaca a la espera de cama en el Rafael Méndez. Según las mismas fuentes, se monitoriza la situación del hospital de forma permanente y está dando respuesta a la demanda asistencial con normalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  7. 7 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  8. 8 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  9. 9

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  10. 10

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE de Lorca denuncia la suspensión de cirugías en Traumatología por falta de camas

El PSOE de Lorca denuncia la suspensión de cirugías en Traumatología por falta de camas