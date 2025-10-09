El PSOE de Lorca denuncia la suspensión de cirugías en Traumatología por falta de camas

Inma Ruiz Jueves, 9 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El PSOE denunció este jueves el «colapso» del hospital Rafael Méndez, en el que «decenas de pacientes permanecen ingresados en Urgencias durante días sin poder acceder a una cama en planta». La portavoz, Isabel Casalduero, aseguró que el miércoles se suspendió la actividad quirúrgica programada en el servicio de Traumatología por falta de camas y añadió que hay pacientes en el hospital Virgen de la Arrixaca, cuyo centro de referencia es el Rafael Méndez, que llevan hasta diez días esperando para ser trasladados. Casalduero dijo que no es un problema puntual y que es más urgente que nunca la construcción de un segundo hospital. Criticó la «dejación constante» del Gobierno regional, que mantiene ratios asistenciales en el Área III muy por debajo de la media de la Comunidad Autónoma.

Salud lo niega

Fuentes de la Consejería de Salud desmintieron que haya decenas de pacientes esperando en Urgencias. Aclararon que, en momentos de alta afluencia de ingresos, «pueden producirse momentos puntuales de mayor presión asistencial que, gracias al trabajo coordinado de los profesionales, se agiliza al máximo». También negaron que el servicio quirúrgico de Traumatología haya suspendido cirugías, porque la actividad programada se está desarrollando con normalidad y se priorizan las operaciones urgentes. Desmintieron, además, que haya pacientes de Lorca en La Arrixaca a la espera de cama en el Rafael Méndez. Según las mismas fuentes, se monitoriza la situación del hospital de forma permanente y está dando respuesta a la demanda asistencial con normalidad.

Temas

Hospital Rafael Méndez