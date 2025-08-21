La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cortes de tráfico en Lorca durante agosto. Gonzalo J. Martínez / AGM

El PSOE de Lorca denuncia «caos en el centro» por el tráfico

Aseguran que la planificación de cortes de tráfico imposibilita la circulación en el centro de la ciudad y el acceso de algunos vecinos a sus garajes

Gloria Piñero

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:29

La planificación del tráfico en la ciudad estaría provocando problemas a los usuarios que transitan diariamente por las vías. Así lo ha anunciado Juan Carlos Segura, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca.

No es la primera «advertencia» del «caos de tráfico que sufre el centro de la ciudad» por parte del edil, pues ha recordado que ya el mes pasado la situación era preocupante. Una situación que, ahora, «se ha agravado por las actuaciones realizadas por parte del equipo de Gobierno», ha aseverado.

Vecinos de la zona se habrían visto afectados por los cortes de tráfico planificados por parte del Ayuntamiento, «dejándoles sin acceso ni prácticamente ninguna alternativa vial. Tampoco señalización adecuada, y sin previo aviso». De esta forma, los usuarios de garajes particulares no habrían podido acceder a ellos dado el cierre de varias calles.

Según el edil, «es evidente que al alcalde no le preocupan los problemas diarios de los lorquinos que están viviendo en la ciudad durante el mes de agosto». Los cortes de vías de gran importancia para la circulación en Lorca debido a las obras del soterramiento «necesitan el acompañamiento de restricciones de tráfico con una adecuada planificación en el casco urbano«, ha asegurado.

Desde el PSOE han lamentado que los residentes se estén viendo afectados por la situación actual, y han solicitado «una planificación adaptada, acordada con los vecinos, correctamente señalizada y comunicada para que se minimicen las molestias y se garantice la movilidad de manera eficaz».

Esta redacción se encuentra a la espera de respuesta por parte del consistorio ante estas declaraciones.

