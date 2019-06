El PSOE exige que se paralice la orden de cierre de los consultorios de pedanías en verano I. R. LORCA. Viernes, 7 junio 2019, 08:52

El PSOE ha exigido al Gobierno regional que no se cierren los consultorios médicos de pedanías durante los meses de verano. El portavoz, Diego José Mateos, aseguró que esta medida «no está justificada», ya que durante los meses estivales no hay merma de población y «las enfermedades no entienden de calendarios».

Señaló que las consultas se cierran en verano en pedanías como Aguaderas y La Campana y en otras, como La Paca o Ramonete, se reducen los horarios por la falta de personal. El portavoz socialista criticó que se deriven las consultas a los centros médicos del casco urbano sin tener en cuenta que estos vecinos no disponen de un transporte colectivo que conecte sus pedanías con la ciudad.