El PSOE alerta de reyertas con bates de béisbol y armas blancas en el casco antiguo de Lorca Afirma que no son hechos aislados y reclama un plan local de seguridad

Inma Ruiz Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

El PSOE alertó este lunes de las reyertas que se produjeron el viernes y el sábado por la noche en las inmediaciones de la plaza Arcoiris, en el casco antiguo de Lorca, en las que se utilizaron bates de béisbol y armas blancas.

El concejal José Luis Ruiz aseguró que estos hechos son «gravísimos» y contrastó la «inacción» del equipo de Gobierno en materia de seguridad con el trabajo que está realizando el Gobierno central y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con el refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil.

Criticó que el Ayuntamiento no haya puesto en marcha un plan local de seguridad, la falta de agentes de la Policía Local y que no exista coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según Ruiz, este tipo de sucesos no son hechos aislados y los vecinos «empiezan a sentir miedo» ante la falta de presencia policial en las calles.

