Ana Belén Martínez y Pilar Fernández se dirigen a las participantes G. J. M.

El Proyecto Carmen inicia su sexta edición en Lorca para ayudar a mujeres a conseguir empleo

El programa incluye talleres de preparación de currículum y de entrevistas de trabajo, itinerarios de inserción y visitas a empresas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:39

Comenta

El proyecto Carmen, impulsado por la Federación de Asociaciones de Mujeres de Lorca, ha comenzado su sexta edición con el objetivo de que una quincena de mujeres en situación de vulnerabilidad consigan mejorar su empleabilidad. Muchas de ellas son universitarias, tuvieron que dejar su trabajo para el cuidado de los hijos y desean reincorporarse al mercado laboral, y otras quieren mejorar su formación para encontrar un empleo o emprender su propio negocio.

El 80% de las que han formado parte de las ediciones anteriores han encontrado trabajo o han puesto en marcha su propio negocio; y, en esta edición, se dará la oportunidad de retomar el proyecto a las que tuvieron que abandonarlo. El programa incluye la realización de talleres de nuevas tecnologías, preparación de currículum, de entrevistas de trabajo e itinerarios de inserción, además de visitas a empresas de la comarca.

La directora general de Mujer y Prevención de Violencia de Género, Ana Belén Martínez, que asistió a la presentación del proyecto, resaltó que la iniciativa «refuerza la empleabilidad» de mujeres víctimas de violencia de género o de cualquier otra vulnerabilidad. Este programa «les da el impulso para salir de esa situación y conseguir la independencia económica que necesitan».

