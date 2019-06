Los vecinos protestan por el cierre del consultorio de Puente La Pía Una usuaria sale del consultorio médico bajo la pancarta contraria al cierre, ayer. / jaime insa / agm Usuarios de las pedanías de Pulgara, Cazalla y Tiata y del barrio Virgen de las Huertas se oponen a la clausura del centro médico durante un trimestre INMA RUIZ LORCA Viernes, 14 junio 2019, 01:51

La paciencia de los usuarios del consultorio médico de Puente La Pía, ubicado en el corazón de la huerta lorquina, ha llegado a su límite. El centro volverá a cerrar sus puertas durante tres meses como cada verano desde 2012, como parte de la estrategia de planificación estival del Servicio Murciano de Salud. Pero este verano será diferente, porque los vecinos van a oponerse al cierre. Una gran pancarta con la frase '¡No! al cierre del consultorio médico' cuelga ya de la puerta principal de la infraestructura sanitaria, que es atendida por un médico y un enfermero y que presta servicio a vecinos del barrio periurbano de Virgen de las Huertas y también a los habitantes de las pedanías de Tiata, Cazalla y Pulgara.

Luis González, presidente de la asociación de vecinos Virgen de las Huertas, dijo a 'La Verdad' que el centro -que será clausurado de julio a septiembre, ambos inclusive- «no puede permanecer cerrado tanto tiempo». Aseguró que la media de edad de los usuarios es muy elevada y su capacidad de movilidad reducida, por lo que necesitan recursos sanitarios disponibles y cercanos durante todo el año. Mientras el consultorio permanezca cerrado, los usuarios serán atendidos en el centro de salud de Sutullena.

Los afectados, con el respaldo de colectivos como la Unión de Comerciantes de Lorca, han convocado un acto de protesta que tendrá lugar el próximo martes y que consistirá en una concentración reivindicativa que se celebrará a las 12 horas a las puertas del consultorio y que incluirá la lectura de un manifiesto.

González argumentó que los vecinos no se opondrían a una reducción del horario de apertura y a la limitación de las consultas, pero consideró excesivo que el cierre del servicio sea total y se prolongue durante la cuarta parte del año.

Muchos de los vecinos de estas zonas de huerta «no se suelen ir de vacaciones», por lo que el cierre del consultorio supone un trastorno para ellos y sus familias, especialmente en el caso de los que son dependientes y requieren ayuda para desplazarse al centro de salud que se les asigna de forma provisional cada verano.

El PSOE reclamó hace una semana al Gobierno regional que no se cierren los consultorios de pedanías durante el verano. El portavoz, Diego José Mateos, aseguró que esta medida «no está justificada», ya que no hay merma de población y «las enfermedades no entienden de calendarios». Entre los consultorios que serán cerrados se encuentran los de Aguaderas y La Campana y los horarios se reducirán en La Paca y Ramonete.