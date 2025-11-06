Protesta en Lorca contra las plantas de biogas Un centenar de personas se concentra en la plaza de Calderón, convocadas por la plataforma Stop Biogás

Un centenar de personas se concentró este jueves en la plaza de Calderón para protestar por la construcción en el municipio de plantas de biogás, donde hay cuatro proyectos en marcha.

Los vecinos aseguran que son una amenaza por la emisión de gases, ruidos, tráfico de vehículos pesados y malos olores. Durante el acto gritaron consignas como 'Lorca, despierta, peligra nuestra tierra' y 'No al biogás'.

«Queremos mostrar nuestra oposición antes de que sea tarde», dijo la portavoz, Sonia Rodríguez, que reclamó al Ayuntamiento «transparencia, claridad y seguridad» sobre los proyectos. Reivindicó «una normativa clara que proteja al ciudadano, que las autoridades sean claras con nosotros» sobre las consecuencias que tendrán para los vecinos.

Aseguró que «se ha comprobado científicamente que estar cerca de una planta de biogás aumenta el riego de sufrir cáncer» y perjudica la calidad del aire, del agua y de la tierra. Alertó sobre la construcción de una de las mayores plantas de biogás de Europa en Barranco Hondo, junto al vertedero, que tratará dos millones de metros cúbicos de purines al añ, y provocará el trasiego de un centenar de camiones de gran tonelaje al día por zonas de alto valor ecológico.

«Los vecinos nos hemos dado cuenta cuando hemos empezado a ver las obras. Queremos que nos escuchen y que nos informen de qué va a pasar con los proyectos que se han presentado», dijo la portavoz.

Antonio Torrecillas, tiene una casa en Torrealvilla a menos de tres kilómetros de los terrenos donde se construye una planta de biogás y aseguró en declaraciones a LA VERDAD que «teníamos un proyecto de vida para establecernos en una zona tranquila, era nuestro paraíso pero ahora estamos muy preocupados ante los nubarrones que nos vienen». Consideró que «por mucho que digan que no molestan, que son inocuas, ocasionarán molestias como en otras poblaciones donde ya están instaladas, y una vez que está en marcha nadie la puede parar».

Stop Biogás está en contacto con otras plataformas a nivel regional y nacional para continuar sus actos de protesta y tiene en marcha una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

