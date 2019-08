El PP propone que los jóvenes entren gratis a conciertos a cambio de ayudar a las ONG

El Partido Popular propuso ayer dar una entrada gratis a los jóvenes, de entre 14 y 30 años, para que puedan asistir a los conciertos de pago de la próxima Feria y Fiestas de Lorca. Argumenta que «los precios de las entradas para estas actuaciones nos parecen desorbitados y no son asequibles para los más jóvenes, sobre todo para aquellos que están en una situación de inestabilidad».

El principal partido de la oposición señala «que no se trata de una donación», ya que la forma de pago de la entrada «será que los jóvenes trabajen durante dos días» en una organización no gubernamental (ONG). «Así tendrían acceso a estos conciertos y se despertaría una mayor conciencia social entre la población». El PP ha centrado sus críticas en el concejal de Festejos y Juventud, José Ángel Ponce. El edil, por su parte, se defiende asegurando que «los precios son más bajos y en doce años de gobierno del anterior equipo. El Partido Popular no propuso ni hizo nada en esta materia».