Presentan el plan 'Impulso Rural', para fomentar el emprendimiento juvenil y la consolidación de negocios en las pedanías de Lorca

Inma Ruiz Martes, 9 de diciembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

El emprendimiento juvenil y la consolidación de negocios activos en las pedanías del norte de Lorca es el objetivo del plan 'Impulso Rural', promovido por las concejalías de Vertebración del Territorio e Industria y la asociación Guadalentín Emprende. La actuación se enmarca en el Plan Estratégico de Vertebración e Impulso Demográfico PEVIDLOR para «acercar a las pedanías lorquinas el espíritu emprendedor y dar soporte y formación para transformar las inquietudes emprendedoras en proyectos reales», según explicó la concejala Carmen Menduiña.

Se establecerá como sede el local social de Zarcilla de Ramos, que se ha equipado con material informático y todo lo necesario para poner en marcha la iniciativa, con una inversión de 3.000 euros de fondos europeos. Detalló que se ofrecerá a los vecinos asesoramiento personalizado, para «ayudar a transformar la idea de negocio en un proyecto empresarial viable». También se organizarán talleres formativos para fortalecer las capacidades de los empresarios de todos los sectores y que puedan gestionar sus negocios de la manera más eficiente y competitiva. Otro de los objetivos es fomentar el asociacionismo y el emprendimiento juvenil, creando redes colaborativas.

Menduiña señaló que «es fundamental» la creación de un entorno de apoyo y de dinamización al emprendimiento y también a la consolidación y mejora de negocios que ya estén en en funcionamiento con asesoramiento personalizado y acompañamiento en procesos como la digitalización y venta online. Resaltó que el contenido de las formaciones se adaptará a las necesidades y sugerencias que hagan los vecinos.

Los talleres y formaciones van a ser impartidos por miembros de la Asociación Guadalentín Emprende, «que cuentan con experiencia e información muy valiosa para transmitir a quien se aventura en el mundo del emprendimiento», dijo la edil.

Según su presidente, Alberto García «este proyecto también es una oportunidad, porque nos va a permitir tener presencia en las pedanías más alejadas del centro urbano y ampliar nuestra red colaborativa». Trasladarán parte de la agenda de la asociación al local habilitado en Zarcilla de Ramos para la celebración de juntas directivas y reuniones de trabajo interno. También se valorará establecer un horario de atención y consultoría permanente a demanda de los interesados. El acto de presentación del programa a los vecinos será mañana a las 19.30 horas.

Aseguró que los emprendedores de estas diputaciones se sienten «un poco desplazados» por estar alejados del centro de la ciudad y son sobre todo comerciantes, pequeños agricultores y ganaderos los que «están muy interesados» en este programa.

El concejal de Desarrollos Industriales, José Martínez, dijo que actualmente no hay en marcha un plan para el desarrollo del suelo industrial de las pedanía del norte y remarcó la importancia de la construcción de la autovía Lorca-Caravaca para «vertebrar» el territorio y facilitar las comunicaciones por carretera.

Temas

Lorca