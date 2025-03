Preocupación de los ganaderos de Lorca por el rechazo vecinal a la planta de Biogás de Barranco Hondo

Inma Ruiz Lunes, 31 de marzo 2025, 13:27 Comenta Compartir

Los ganaderos de porcino de Lorca mostraron este lunes su preocupación por el rechazo vecinal a la planta de biogás que se construye en Barranco Hondo. Miembros de la cooperativa Gestión de Abonos Orgánicos de Lorca (Gesalor) acudieron al Pleno donde se debatió una moción conjunta de PSOE e IU en la que los partidos en la oposición solicitaron una regulación de este tipo de instalaciones en el municipio y la paralización de las obras.

«No entendemos que quieran que se paralice la construcción de la planta, por eso estamos aquí», dijo el presidente de Gesalor, Francisco Román. Se llevan a cabo los primeros trabajos de movimientos de tierras en una parcela municipal de 20 hectáreas de superficie y está previsto que comience a funcionar a pleno rendimiento el próximo año con una inversión de 53 millones de euros.

Román aseguró que la planta de tratamiento de biorresiduos de la actividad ganadera para la generación de fertilizante y biometano no generará residuos y quieren explicar a los ciudadanos cómo funciona para que no haya confusiones. «Es totalmente diferente a otros proyectos de hace 25 años, no se realiza el tratamiento típico de una planta de biogás y utilizaremos las últimas tecnologías» para no generar olores ni molestias. Román aclaró que se tratarán solo los purines del ganado de los 200 socios de Gesalor y que su objetivo es solucionar el problema de los residuos animales.

Los vecinos de la pedanía de Río están preocupados por la proximidad de esta planta a las viviendas y por las consecuencias que puede tener para su salud la contaminación ambiental. Convocaron el pasado jueves una asamblea a la que asistieron representantes de Gesalor, de vecinos de las pedanías afectadas por los proyectos de otras plantas de biometano, partidos políticos y organizaciones ciudadanas.

Los afectados reclaman la instalación de medidores de aire, visitar las plantas para conocer su funcionamiento y que no haya posibilidad de realizar ampliaciones. Rechazan además el tratamiento de los residuos de otros municipios.

Sobre la preocupación de ganaderos y vecinos el alcalde, Fulgencio Gil, recordó este lunes que el proyecto de la planta de Barranco Hondo, comenzó a gestarse con el anterior equipo de Gobierno del PSOE, con la cesión de los terrenos municipales junto al Centro de Gestión de Residuos.

«Creo que en el Pleno algunos tendrán que explicar cómo defendían esta planta con uñas y dientes y ahora en la oposición dicen que hay que paralizar las obras», dijo el regidor.

Recordó que el equipo de Gobierno ha mantenido reuniones con asociaciones vecinales para informar sobre los proyectos que «tenemos sobre la mesa, los que se van a impulsar y los que no porque no cuentan con el respaldo de los vecinos. La transparencia es total», zanjó.

