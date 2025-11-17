La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde y concejales junto a los policías que han recibido el diploma. AYTO.

Premiados 12 agentes de la Policía Local de Lorca por su destacada participación en una operación con la Guardia Civil

Su «sagacidad» permitió la detención de los tres presuntos autores de 15 delitos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:21

La destacada intervención de 12 agentes de la Policía Local de Lorca en la operación 'Crepúsculo25' de la Guardia Civil les ha valido un diploma de reconocimiento, que les ha entregado este lunes el alcalde, Fulgencio Gil. Se desarrolló entre diciembre de 2024 y febrero de este año en pedanías de Lorca y en Puerto Lumbreras y culminó con la detención de los tres presuntos autores de quince delitos relacionados con el patrimonio, pertenencia a grupo criminal, falsificación, daños y atentado contra agente de la autoridad.

El alcalde subrayó el «excelente grado de participación» de los policías y su «entrega, sagacidad y sobresaliente capacidad profesional» durante toda la intervención. El reconocimiento fue aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno Local en octubre.

El diploma fue entregado a los subinspectores Pedro Marín y Juan José García y a los agentes: Fernando Moreno, Juan José García, Raúl Pascual, Juan Rafael Cáceres, Juan Francisco Carrillo, Luis Miguel Torroglosa, Patricio David Segura, Juan Pedro Giner, David Martínez y Óscar Ramos.

